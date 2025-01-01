Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o poskytnutí dokumentů ke konkrétní události
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, a příslušnými pravými předpisy žádám o vydání a zpřístupnění dokumentace k policejnímu zákroku, který průběhu dne …. v miste Odry, …..
Zásah se týkal oznámení podaného Paní …., která se vztahovalo k podezření, že …
žádám o zpřístupnění:
1. protokolu z uvedeného zákroku,
2. Služebné záznamu a úředních poznámek policistu,
3. Připadne další související dokumentace, která byla v rámci zásahu pořízena.“
(…)
Žadatelce byly poskytnuty tyto informace:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ, přičemž Vám nejprve sdělujeme, že v souladu s § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Limitem pro poskytování informace je však skutečnost, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Povinný subjekt totiž poskytuje pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Ustanovení § 2 odst. 4 InfZ pak stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká mimo jiné vytváření nových informací.
S ohledem na Výše uvedené Vám lze souhrnně ke všem bodům žádosti sdělit následující:
Bylo zjištěno, že událost ze dne…byla zaznamenána integrovaným operačním střediskem operačního odboru krajského ředitelství v systému pod číslem události ….. K této události nebyl založen žádný spis, v rámci kterého by byly Vámi požadované dokumenty zadokumentovány.
Jedinou zaznamenanou informací je tak výše uvedený dokument – událost č. …, který Vám zasíláme přílohou