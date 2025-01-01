Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Žádost o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži - AKTUALIZACE
Policisté v Ústeckém kraji již dva dny pátrají po 54letém muži
Děkujeme veřejnosti za pomoc. Pohřešovaného muže se podařilo vypátrat. Je v pořádku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Policie České republiky žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném čtyřiapadesátiletém muži, klientovi Domova pro seniory v Dubí. Pohřešovaný byl naposledy spatřen dne 23. srpna 2025 kolem 13.00 hodin v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí.
Jedná se o muže s krátkými šedivými vlasy střiženými na „ježka“, který je oholený a bez vousů. V době zmizení měl na sobě tmavě hnědou větrovou bundu se šedivými rukávy, modré riflové kalhoty a hnědé kožené mokasíny.
Muž je částečně omezen na svéprávnosti a užívá větší množství léků.
Policie vyzývá všechny občany, kteří mohou poskytnout jakékoli informace k pohřešovanému, aby se neprodleně obrátili na tísňovou linku 158.
Více informací a fotografie pohřešovaného naleznete v přiloženém odkazu, pokud již odkaz není aktivní, pohřešovaný muž byl vypátrán.
Děkujeme veřejnosti za spolupráci.
Ústí nad Labem 24. sprpna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje