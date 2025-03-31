Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o objasnění položek smluvních pokut a úroků z prodlení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 30. července 2025
Žádost:
Vážení,
rádi bychom se na Vás obrátili se žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zabýváme se dlouhodobě oblastí veřejných zakázek, kde se snažíme pomáhat zadavatelům zejména v kvalitní přípravě veřejných zakázek. Rádi bychom vás v této souvislosti požádali o objasnění položek z účetnictví, které vidíme v datech ze státní pokladny. Konkrétně nám jde o položku B.I.9. “Smluvní pokuty a úroky z prodlení” uvedenou na analytickém účtu 641.
V Monitoru státní pokladny (dostupné zde https://monitor.statnipokladna.gov.cz/analyza/) vidíme následující údaje:
|
Hlavní činnost
|
IČ
|
Obec
|
Položka
|
Název
|
2023
|
2024
|
31.3.2025
|
75151545
|
KŘP-H
|
B.I.9
|
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
|
136 354,46 Kč
|
4 785 140,18 Kč
|
56 964,56 Kč
Žádáme informace o tom, z jakých položek se uvedené částky ve výkazech zisků a ztrát skládají, a to s uvedením:
1) data, ve kterém byla položka zaúčtována (tedy konkrétní data jednotlivých položek v letech 2023, 2024 nebo do 30.6.2025),
2) IČO dodavatele,
3) obchodní firmy/jména dodavatele,
4) stručného důvodu pro uplatnění sankce po dodavateli,
5) částky, která byla po dodavateli uplatněna.
Z našich dosavadních zkušeností plyne, že položky na účtu 641 pramení
A) ze sankčních ujednání ve smlouvách s dodavateli veřejných zakázek - typicky ze smluv o dílo, nebo
B) ze sankcí uplatněných ze smluv o nájmech, pachtech, případně ze smluv o smlouvách budoucích kupních.
Žádáme o informace vztahující se pouze k případům v bodě A) - o dodavatelích veřejných zakázek, vůči kterým byla z vaší strany uplatněna finanční sankce.
Přílohou posíláme pro ilustraci i formát tabulky, ve kterém jsme v minulosti již od jiného povinného subjektu tyto informace získali. Pro případné dotazy se, prosím, neváhejte obrátit na níže uvedený kontakt. Naším zájmem je, abyste s poskytnutím informací měli co nejméně administrativní práce.
Odpověď:
K Vaší žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla Policii ČR jako povinnému subjektu doručena prostřednictvím datové schránky dne 30. 7. 2025 a ve které požadujete údaje ke smluvním pokutám a úrokům z prodlení na analytickém účtu č. 641 (položka B.I.9), Vám sděluji, že požadované informace jsou obsaženy v přiložené tabulce.