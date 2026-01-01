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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádost o informaci - pokyny k dopravní problematice

Zveřejnění podle ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:
1. Pokynu policejního prezidenta č. 300/2020 (který upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu)
2. Pokynu ředitele ředitelství služby dopravní policie č. 2/2021 (kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích)“.
Policie České republiky žadateli zaslala pokyn policejního prezidenta č. 300/2020 ze dne 23. 12. 2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 2/2021 ze dne 1. 1. 2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

7. července 2026, nprap. Petr Jaroš

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