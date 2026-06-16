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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o informaci k výjezdu hlídky Policie České republiky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

zda byl dne 4. června 2026 evidován výjezd hlídky Policie České republiky na adresu Stašov 153, 267 51 Stašov, a jaký byl výsledek tohoto šetření — zda byl zjištěn přestupek, porušení veřejného pořádku nebo jiné protiprávní jednání, nebo zda byla věc uzavřena bez zjištění pochybení."

Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:

Ve vámi uvedený den byla na Vámi označené místo vyslána hlídka Policie České republiky oddělení hlídkové služby územního odboru Beroun. S ohledem na skutečnost, že z její strany nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání toto místo opustila bez dalších opatření.

Zpracovatel:
Mgr. Michal Plesl
12. 6. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
16. 6. 2026

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