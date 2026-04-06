Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o informaci k nápojovým automatům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
"Vážené Krajské ředitelství policie .
v rámci mého analytického výzkumu hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky u složek Policie ČR žádám o poskytnutí následujících informací:
Zda je provoz automatů na teplé nápoje (káva, čaj apod.) umístěných v prostorách Krajského ředitelství policie kraje hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu.
Pokud je provoz automatů součástí smlouvy o nájmu prostor nebo jiné provozní smlouvy, žádám o sdělení cenové hladiny nabízených nápojů (konkrétně cena za 1 porci kávy/espressa) pro zaměstnance a příslušníky sboru.
V případě, že jsou náklady na kávu/nápoje jakkoli reflektovány v provozních výdajích ředitelství, žádám o doložení přehledu těchto výdajů za měsíc březen 2026.“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje nevznikají žádné náklady spojené s provozem nápojových automatů, neboť žádné automaty nemá ve vlastnictví. Automaty umístěné v objektech Krajského ředitelství policie Středočeského kraje jsou ve vlastnictví provozovatelů, kteří hradí nájemné a spotřebované energie. Nájem je příjmem státního rozpočtu.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
4. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026