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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádost o informaci - informace ze spisového materiálu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel po povinném subjektu požadoval informaci k výjezdu PČR na konkrétní adresu s požadavkem o sdělení, jaké skutečnosti byly na místě zjištěny a jak byl případ policií řešen.

Povinný subjekt žadateli sdělil, že podrobné informace ke konkrétní adrese neposkytne s výjimkou informace, že se na místě nejednalo o žádné protiprávní jednání.

7. července 2026, nprap. Petr Jaroš

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