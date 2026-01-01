Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádost o informaci - informace ze spisového materiálu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel po povinném subjektu požadoval informaci k výjezdu PČR na konkrétní adresu s požadavkem o sdělení, jaké skutečnosti byly na místě zjištěny a jak byl případ policií řešen.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že podrobné informace ke konkrétní adrese neposkytne s výjimkou informace, že se na místě nejednalo o žádné protiprávní jednání.
7. července 2026, nprap. Petr Jaroš