Žádost o informace - případy s nenávistnou pohnutkou

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen „Krajské ředitelství“) jako subjekt povinný podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodlo ve věci žádosti o informace doručené dne 07. května 2024, žadatel In IUSTITIA,, který požaduje informace k následujícím č. j. takto:

KRPC-21331/2023

KRPC-101503/2023-1, KRPC-101503/2023-2, KRPC-101503/2023-3 (jedno číslo jednací - u Krajského ředitelství vedeno pod č. j. KRPC-101503/2023)

KRPC-93605/2023

KRPC-138932/2023

konkrétně žadatel žádá, citace:

„Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci prověřování po ZÚTR v rámci NPO a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná

o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost,opakovaně trestaná osoba) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství. Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci.“

t a k t o:

I.

Informace k č. j. KRPC-21331/TČ-2023-020215 podle ustanovení § 15 odst. 1, ustanovení

§ 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. se

o d m í t á,

II.

podle ustanovení § 15 odst. 1, ustanovení § 2 odst. 4 a ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost o poskytnutí informace týkající se bodu 2) části „Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka?“

o d m í t á,

III.

podle ustanovení § 15 odst. 1 a ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost

o poskytnutí informace týkající se bodu 8) části „Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání.“

o d m í t á,

IV.

informace k ostatním bodům (kromě bodu 2) první věta) se informace poskytují, konkrétně:

k č. j. KRPC-101503/2023

bod 1. Prověřováno pro podezření z trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle § 355 odst. 1 písm. a), § 355 odst. 2. písm. b) trestního zákoníku, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle § 356 odst. 1, § 356 odst. 3a trestního zákoníku a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku.

bod 2. Viz odpověď na bod 3.

bod 3. Pachatel umístil ze svého profilu na facebookovou stránku příspěvek, informující o tom, že byl s další osobou napaden skupinou Romů. K tomuto byla připojena fotografie, ukazující jejich zranění s dovětkem „jen tak jim to neprojde“, kdy k tomuto příspěvku byly, krom jiného, napsány a zveřejněny nenávistné komentáře ve znění „Tohle nenecháme jen tak!!!“, „Jsou to zmrdi všichni“, „Odpad lidstva!!!“, Hitler je měl ty svině vyhubit všechny, ať se to nemnoží!!!“.

bod 4. Pachatel 1x, žena, ČR.

bod 5. Poškozený veřejný zájem.

bod 6. Ukončeno ve zkráceném přípravném řízení dle § 179c odst. 1 trestního řádu a předáno na příslušné státní zastupitelství.

bod 7. Okresní státní zastupitelství v Prachaticích, spisová značka 0 ZK-144/2023.

k č. j. KRPC-93605/2023

bod 1. Prověřováno pro podezření z trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod dle § 356 odst. 1, § 356 odst. 3a trestního zákoníku.

bod 2. Viz odpověď na bod 3.

bod 3. Pachatel se prostřednictvím sociální sítě Facebook, zapojil do komunikace u veřejně sdíleného videa týkajícího se fyzické potyčky mezi třemi ukrajinsky hovořícími osobami, u kterého byl napsán text ve znění "ukrajinský odpad… tohle tu podporuje tolik proukrajinskejch vypatlanejch buzerantů az to hezky nejni", pachatel na toto video reagoval svým komentářem ve znění "Kéž by ty zmrdy Putin vyhladil… Nastrkal bych to do koncentráku… Žádný srani s takovými parazitama.", kdy tento komentář byl veřejně přístupným pro další uživatele.

bod 4. Pachatel 1x, muž, ČR.

bod 5. Poškozený veřejný zájem.

bod 6. Ukončeno návrhem na podání obžaloby dle § 166 odst. 3 trestního řádu.

bod 7. Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích, spisová značka 0 ZT-338/2023.

k č. j. KRPC-138932/2023

bod 1. Prověřováno pro podezření z přečinů násilí proti úřední osobě § 325 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku v souběhu přečiny výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku.

bod 2. Viz odpověď na bod 3.

bod 3. Pachatel na parkovišti u obchodního domu opakovaně křičel slova a hesla "Sláva Ukrajině", "zamrdaní Ukrajinci", "mrdám Ukrajinu" kdy při tomto zvedal pravou ruku do vzduchu – hajloval, přičemž křičel "Heil Hitler" a “Sigh Heil", přivolané hlídce Městské policie nadával "mrdky", "čuráci", " bezcenný hovna", "buzeranti" a vyhrožoval jim, že vezme samopal a postřílí je, že si je najde, že si pamatuje jejich ksichty a vyřídí si to s nimi, během zákroku následně fyzicky napadl strážníka. Po příjezdu hlídky Policie České republiky příslušníky rovněž verbálně napadal, vyhrožoval vystřílením samopalem, že si je najde a vyřídí si to s nimi.

bod 4. Pachatel 1x, muž, ČR.

bod 5. Poškozený veřejný zájem.

bod 6. Ukončeno ve zkráceném přípravném řízení dle § 179c odst. 1 trestního řádu a předáno na příslušné státní zastupitelství.

bod 7. Okresní státní zastupitelství v Prachaticích, spisová značka 0 ZK-164/2023.

