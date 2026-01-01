Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace ke vstupu příslušníka do politické strany
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 7.4.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"Dle ust. § 4a Zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí informací za období od vzniku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje (01.01.2010) do současnosti v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, a to:
1. Kolik bylo ve výše uvedeném období na KŘP Karlovarského kraje podáno oznámení příslušníka o vstupu do politické strany?
2. Jakým způsobem a v jakém časovém intervalu bylo toto oznámení ze strany KŘP Karlovarského kraje vyřízeno či rozhodnuto?
3. Bylo v rámci těchto řízení ve věcech služebního poměru ke schválení vstupu příslušníka do politické strany vyslýcháno vedení politické strany (na okresní, krajské či republikové úrovni)?
4. V případě kladné odpovědi na otázku č. 3 žádám o sdělení, v kolika to bylo případech a v jakých letech."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Ad 1)
Povinný subjekt dohledal celkem 2 oznámení příslušníků o vstupu do politické strany, která mu byla doručena.
Ad 2)
V prvním případě bylo předmětné oznámení příslušníka o vstupu do politické strany projednáno v rámci řízení ve věcech služebního poměru, přičemž příslušník byl na základě této skutečnosti propuštěn ze služebního poměru dle § 42 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb. Rozhodnutí o propuštění příslušníka ze služebního poměru bylo v tomto případě vydáno druhý den následující po dni doručení oznámení.
Druhý případ oznámení příslušníka o vstupu do politické strany se týká oznámení, které bylo povinnému subjektu doručeno od Vaší osoby, přičemž řízení ve věcech služebního poměru je v tomto případě dosud vedeno a nebylo pravomocně skončeno.
Ad 3)
Povinný subjekt uvádí, že vstup příslušníka do politické strany nepodléhá schválení služebním funkcionářem. Předmětem řízení ve věcech služebního poměru je za dané situace posouzení podmínek trvání služebního poměru, které jsou na služební poměr kladeny ustanovením § 47 zákona č. 361/2003 Sb., ze strany služebního funkcionáře.
Povinný subjekt uvádí, že v pravomocně skončeném řízení nebyl proveden výslech osob z vedení politické strany.
Ve vztahu k řízení, jehož předmětem je Vaše oznámení vstupu do politické strany, povinný subjekt uvádí, že v daném řízení došlo k provedení svědeckého výslechu člena vedení místní organizace dané politické strany, kdy tomuto úkonu jste byl přítomen.
Ad 4)
Ve vztahu k řízení, které bylo pravomocně skončeno, viz negativní odpověď na otázku č. 3.
Ve vztahu k řízení, které je v projednávané věci vedeno s Vaší osobou, povinný subjekt uvádí, že daná skutečnost nastala v jednom případě, a to v roce 2026.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026