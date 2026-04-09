Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace ke statistice trestných činů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 9.4.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
"Pro účely své práce žádám o statistiky evidovaných trestných činů dle takticko-statistické klasifikace (TSK), jenž je využívána v rámci ESSK (Evidenčně statistického systému kriminality), jejich počty a celkové počty v jednotlivých okresech kraje za období 2020-2025 v jednotlivých letech.
• Konkrétně žádám o počty registrovaných skutků vedených dle tzv. „souhrnných řádků“ (součty jednotlivých TSK do kategorií násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže vloupáním, krádeže prosté, ostatní majetková kriminalita, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, obecná kriminalita, zbývající kriminalita, hospodářská kriminalita, válečné a protiústavní činy, celková kriminalita).
• Tyto údaje žádám za jednotlivé roky v období let 2020–2025 a za každý jednotlivý okres samostatně."
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme tabulku, která obsahuje Vámi požadované informace.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026