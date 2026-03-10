Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace ke stanovisku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 10.3.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Žádám o informaci, zda bylo vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu jako podklad pro povolení záměru ve smyslu § 195 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, týkající se připravované stavby parkoviště na pozemku parc. č. XXX v katastrálním území Horní Blatná.
Pokud takové závazné stanovisko, příp. rozhodnutí o povolení kácení dřevin bylo vydáno, žádám o zaslání jeho kopie do mé datové schránky (ID: XXX).“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující informace:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadované stanovisko k danému stavebnímu záměru. Policie České republiky nevydává rozhodnutí o povolení kácení dřevin.
Povinný subjekt provedl v dokumentu nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu."
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026