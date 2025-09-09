Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace ke spisovému a skartačnímu řádu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 8.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„v právním zastoupení pana XXX, nar. XXX, bytem XXX se na Vás obracím s laskavou žádostí ve smyslu ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., o zaslání spisového a skartačního plánu PČR ČR vč. spisového řádu (pokynu policejního prezidenta) vztahujícího se k výše uvedenému trestnímu řízení, s uvedením podmínek, za jakých byl předmětný trestní spis pod shora uvedenou spisovou značkou skartován. (KRPK-XXX)"
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadovanou dokumentaci, tedy spisový řád a spisový a skartační plán platný ke dni uzavření uvedeného spisu 26.1.2017.
Předmětný spisový materiál byl skartován za podmínek uvedených v hlavě VI. pokynu policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, a to při uvedení spisového znaku 14.14.1. Spisový materiál zničen (vyřazen) k datu 2.11.2023.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
9. 9. 2025