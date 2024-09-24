Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace ke kontrolním vážením
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 25.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„1. PŘEDÁNÍ PODNĚTU OD KRAJSKÉHO ÚŘADU
Krajský úřad Karlovarského kraje uvedl v emailu ze dne 12. září 2024, že předává podnět týkající se přetížených kamionů na silnicích III/2183 a III/21030 k prověření kontrolním vážením.
Požaduji poskytnutí informací:
• Byla taková žádost od krajského úřadu obdržena?
• Kdy přesně a jakým způsobem (email, dopis, ústně)?
• Kdo žádost přijal a zpracoval?
• Jaký byl konkrétní obsah žádosti/podnětu?
2. REALIZOVANÉ KONTROLY
Požaduji informace o kontrolách provedených od srpna 2024:
• Počet kontrolních vážení na silnicích III/2183 a III/21030
• Konkrétní data a místa kontrol
• Použité metody (mobilní váhy, vysokorychlostní vážení)
• Celkový počet zkontrolovaných vozidel
3. VÝSLEDKY KONTROL
U provedených kontrol požaduji:
• Počet zjištěných případů překročení povolené hmotnosti
• Výše překročení (v tunách/procentech)
• Uložené sankce a jejich výše
• Konkrétní dopravci/vozidla, která porušila předpisy
4. DALŠÍ PODNĚTY A OZNÁMENÍ
Požaduji informace o:
• Dalších oznámeních občanů týkajících se dopravy na těchto komunikacích
Kontrolách znečišťování komunikací bahnem
• Kontrolách neoprávněného užívání komunikací (deponie, nakládka)
• Výjezdech na místo na základě oznámení občanů
5. DOSTUPNOST KONTROLNÍHO VYBAVENÍ
Informace o možnostech kontrol:
• Kde je nejbližší mobilní váha k daným komunikacím?
• Jaké jednotky mají pravomoc kontrolního vážení?
• Časové možnosti reakce na podněty v této oblasti?“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
1. PŘEDÁNÍ PODNĚTU OD KRAJSKÉHO ÚŘADU
Byla taková žádost od krajského úřadu obdržena?
• Ano, odpovídající podnět Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo.
Kdy přesně a jakým způsobem (email, dopis, ústně)?
• Dne 24.9.2024 prostřednictvím datové schránky.
Kdo žádost přijal a zpracoval?
• Datovou zprávu přijala podatelna Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a podnět byl následně postoupen ke zpracování Odboru služby dopravní policie.
Jaký byl konkrétní obsah žádosti/podnětu?
• Znění předmětného podání přikládáme přílohou.
2. REALIZOVANÉ KONTROLY
Počet kontrolních vážení na silnicích III/2183 a III/21030
Konkrétní data a místa kontrol
Použité metody (mobilní váhy, vysokorychlostní vážení)
Celkový počet zkontrolovaných vozidel
K výše uvedeným dotazům uvádíme následující:
Na sil. III/21863 a III/2103 na dotčených komunikacích nelze provádět přímé vážení silničních vozidel, neboť na jejich povrchu není k dispozici plocha odpovídající požadavkům pro řádný výkon vážících činností. Základním předpokladem pro metrologicky správné a právně vymahatelné vážení je zajištění vhodných technických podmínek, a to zejména:
• dostatečně únosný a stabilní povrch
• minimální příčný i podélný limit stanovený technickými normami do 2 % a 3%.
• vážní plochu bez nerovností a deformací, které by mohly ovlivnit přesnost měření
• prostorové podmínky umožňující bezpečné vážení a odstavení přetížených vozidel.
Vzhledem k tomu, že komunikace nižších tříd či místní komunikace tyto parametry zpravidla nesplňují, nelze zde zajistit podmínky pro přesné vážení. Výsledky měření by v takovém případě byly zatíženy nepřípustnou chybou a nemohly by obstát při případném správním či soudním přezkumu a jednalo by se o neplatné vážení.
Z tohoto důvodu se k vážení vozidel využívají náhradní plochy, které požadovaným kritériím vyhovují. Tento postup je v souladu s platnými právními a metrologickými předpisy a garantuje, že výsledky vážení lze považovat za spolehlivé, přesné a právně použitelné.
Dle § 38b zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty nebo inspektora silniční dopravy podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 50 kilometrů.
Silnice III/21863 je v hraniční vzdálenosti zajížďky k náhradní ploše vážení.
Silnice III/2130 spadá do oblasti, odkud jsou vozidla pravidelně směřována na kontrolní vážní stanoviště.
Při daných váženích se používá vždy pouze nízkorychlostní kontrolní vážení. Vysokorychlostní vážení v celém Karlovarském kraji je pouze na dálnici D6.
Počet zkontrolovaných vozidel na silnicích III/2183 a III/21030 nelze stanovit, jelikož povinný subjekt nevede evidenci, která by obsahovala údaje o místech odkud vozidla k technickému zařízení zajížděla. S ohledem na tuto skutečnost Vám poskytujeme alespoň statistická data za Karlovarský kraj v období od 01.08.2024 do 31. 08. 2025, a to v tabulce, která je přílohou tohoto vyrozumění.
3. VÝSLEDKY KONTROL
Počet zjištěných případů překročení povolené hmotnosti
• Viz skutečnosti uvedené v předchozím bodě a tabulka, která je přílohou tohoto vyrozumění.
Výše překročení (v tunách/procentech)
• Povinný subjekt nevede evidenci údajů tohoto charakteru (evidována je pouze samotná skutečnost, zda došlo k porušení předpisů).
Uložené sankce a jejich výše
• Viz skutečnosti uvedené v předchozím bodě a tabulka, která je přílohou tohoto vyrozumění.
Konkrétní dopravci/vozidla, která porušila předpisy
• S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze stanovit konkrétní dopravce či vozidla, která porušila předpisy na silnicích III/2183 a III/21030.
4. DALŠÍ PODNĚTY A OZNÁMENÍ
Dalších oznámeních občanů týkajících se dopravy na těchto komunikacích
Kontrolách znečišťování komunikací bahnem
Kontrolách neoprávněného užívání komunikací (deponie, nakládka)
Výjezdech na místo na základě oznámení občanů
Informační systémy povinného subjektu neumožňují vyhledávání dat na základě zadání čísla komunikace. V uvedeném Vám doporučujeme nahlédnout na mapu kriminality na internetové adrese https://kriminalita.policie.gov.cz/, kde lze dohledat, zda bylo policií vedeno řízení na základě jednání spáchaného ve vymezených oblastech.
5. DOSTUPNOST KONTROLNÍHO VYBAVENÍ
Kde je nejbližší mobilní váha k daným komunikacím?
• Na silnici II/210 u obce Boučí a v obou směrech na dálnici D6 v oblasti Transmotelu u obce Sokolov.
Jaké jednotky mají pravomoc kontrolního vážení?
Dle § 38a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:
Nízkorychlostní kontrolní vážení
a) zajišťuje v součinnosti s Policií České republiky nebo s Inspekcí silniční dopravy vlastník pozemní komunikace nebo jím pověřená osoba, nebo
b) provádí Policie České republiky nebo Inspekce silniční dopravy samostatně.
Povinný subjekt dále uvádí, že vážit vozidlo nemůže každý policista, nýbrž pouze ten, který je zvlášť vyškolen k těmto úkonům a obsluze technického zařízení.
Časové možnosti reakce na podněty v této oblasti?
• Nelze stanovit, jelikož tato skutečnost se bude vždy odvíjet od aktuálního nasazení a vytížení sil a prostředků Policie ČR.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 9. 2025