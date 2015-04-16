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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace k záznamům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje byla postoupena další část Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v následujícím znění: 

"2. Jaké konkrétní evidenční záznamy o mé osobě jsou vedeny, včetně: 

• data ukončení záznamu (pokud byl ukončen),

5. V jakém období byly tyto evidenční záznamy vedeny a zda jsou stále aktivní.

7. Žádám dále o informaci, zda povinný subjekt v souvislosti s mou osobou vyžádal, získal nebo využil jakékoli informace, záznamy či podklady od soukromých subjektů (např. bezpečnostních agentur, provozovatelů kamerových systémů, poskytovatelů služeb či jiných právnických osob), a pokud ano, v jakém rozsahu a z jakého právního důvodu.".

K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sděluji ke sp. zn. č. j. KRPK-XXX následující: 

ad 2)
záznam ukončen 21.04.2015, 

ad 5) 
záznam veden od 16.04.2015 do 21.04.2015,  

ad 7) 
NIC z uvedeného povinný subjekt v souvislosti s Vaší osobou nevyžádal, nezískal ani nevyužil. 

Mgr. Jaromír Zachař
10. 7. 2026

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