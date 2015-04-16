Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k záznamům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje byla postoupena další část Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v následujícím znění:
"2. Jaké konkrétní evidenční záznamy o mé osobě jsou vedeny, včetně:
• data ukončení záznamu (pokud byl ukončen),
5. V jakém období byly tyto evidenční záznamy vedeny a zda jsou stále aktivní.
7. Žádám dále o informaci, zda povinný subjekt v souvislosti s mou osobou vyžádal, získal nebo využil jakékoli informace, záznamy či podklady od soukromých subjektů (např. bezpečnostních agentur, provozovatelů kamerových systémů, poskytovatelů služeb či jiných právnických osob), a pokud ano, v jakém rozsahu a z jakého právního důvodu.".
K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sděluji ke sp. zn. č. j. KRPK-XXX následující:
ad 2)
záznam ukončen 21.04.2015,
ad 5)
záznam veden od 16.04.2015 do 21.04.2015,
ad 7)
NIC z uvedeného povinný subjekt v souvislosti s Vaší osobou nevyžádal, nezískal ani nevyužil.
Mgr. Jaromír Zachař
10. 7. 2026