Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k zásahům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
r o z h o d l a
ve věci žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou dne 5.9.2025 obdržela od žadatele XXX, a kterou jmenovaný požádal o informace ve znění:
"Prosím o sdělení, zda Policie ČR eviduje zásah, ke kterému mělo dojít v letech 2011–2014 v XXX, na adrese XXX. Šlo o situaci, kdy má sestra XXX napadla naši matku kuchyňským nožem a následně byla odvezena do zdravotnického zařízení.
Podle mých vzpomínek se tehdy volalo z čísla XXX. Moje matka tenkrát nechtěla nic oficiálně řešit, byla ráda, že si policie XXX odvezla a incident pominul.
Žádám Vás proto o poskytnutí těchto informací:
1. zda Policie ČR eviduje uvedený zásah,
2. zda byla k zásahu sepsána úřední dokumentace (služební záznam, spis, protokol),
3. jaké je číslo jednací / spisová značka tohoto zásahu,
4. zda a jak mohu požádat o kopii nebo nahlédnutí do příslušného spisu pro účely soudního řízení."
(dále jen „žádost“)
t a k t o:
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 11b téhož zákona se žádost
o d m í t á.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
2. 10. 2025