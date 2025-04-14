Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k výslechům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 24.9.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„V režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace o počtu hodin uhrazených Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje tlumočníkům přítomným u mého výslechu dne 7. 5. 2025 a u výslechu mé manželky dne 14. 4. 2025. Prosím uvést:
— datum poskytnutí služby,
— počet hodin (účtovaný čas),
— interní identifikátor/označení výdajové operace (bez osobních údajů nad nezbytný rozsah)."
Dne 9.10. byla Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje doručena stížnost proti postupu povinného subjektu. Povinný subjekt tímto vyhovuje žádosti v souladu s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému dotazu následující informace:
Výslech dne 7.5.2025
• Datum poskytnutí služby: 7.5.2025
• Počet hodin (účtovaný čas): 4 hodiny
• Interní identifikátor/označení výdajové operace: Interní označení předmětné účetní operace je v systému povinného subjektu vedeno jako XXX.
Výslech dne 14.4.2025
• Datum poskytnutí služby: 14.4.2025
• Počet hodin (účtovaný čas) a interní identifikátor/označení výdajové operace: Povinný subjekt uvádí, že v daném případě bylo tlumočení provedeno příslušnicí Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Odboru mezinárodních vztahů v rámci její služební činnosti. V tomto případě tedy nedošlo k vyúčtování hodin a úhradě za tlumočení.
Zbývající část Vašeho podání byla vyřízena přímo Odborem cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, do jehož působnosti daná záležitost spadá.
Závěrem si Vás dovoluji upozornit na administrativní nepřesnosti v názvu a IČO společnosti, kterou ve své žádosti uvádíte jako zástupce, a rovněž v názvu společnosti uvedeném na přiložené plné moci. S ohledem na skutečnost, že prostřednictvím identifikátoru datové schránky lze jednoznačně určit zastupující společnost, a dále na to, že z této datové schránky se správním orgánem pravidelně komunikujete, považuje správní orgán uvedené nesrovnalosti za písařské chyby.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025