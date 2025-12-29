Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k výjezdům policie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 4.12.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Prosím o sdělení počtu výjezdů Policie České republiky do ulice U Potůčku, Jenišov – Pod Rohem, za období od 1. 1. 2020 do současnosti.
Pokud je to možné, žádám také o uvedení obecných kategorií událostí, kterých se tyto výjezdy týkaly (např. rušení veřejného pořádku, dopravní nehody, oznámení o podezření z trestné činnosti, apod.), a to v agregované podobě bez osobních údajů."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Na základě specifikací uvedených žadatelkou byl povinným subjektem dohledán záznam o 19 výjezdech hlídky Policie České republiky; oznámení, pro něž byla hlídka do dané oblasti vyslána, se týkala zejména rušení veřejného pořádku, porušování dopravních předpisů a občanskoprávních sporů.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025