Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k výjezdům policie do Habartova
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 20.4.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"Požadujeme poskytnutí následujících informací:
1.Celkový počet výjezdů hlídek Policie ČR do města Habartov v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
2.Strukturu těchto výjezdů podle typového zařazení (pokud je Policie ČR v rámci svých statistik eviduje), zejména rozdělení na:
1.podezření z trestné činnosti,
2.přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití,
3.dopravní incidenty a nehody,
4.ostatní výjezdy, asistence a součinnost."
Povinný subjekt uvádí, že s ohledem na charakter požadavku a nezbytný rozsah zpracování by žádost v původním znění vyžadovala mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., které je spojeno s úhradou nákladů.
Na základě této skutečnosti došlo prostřednictvím telefonického hovoru se zpracovatelkou žádosti za Městský úřad Habartov k upřesnění požadavku, a to na počet záznamů evidovaných za dané období a území ve vztahu k volání na linku 158.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Povinný subjekt uvádí, že v období od 1.1.2025 do 31.12.2025 evidoval Operační odbor Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje v rámci města Habartov celkem 882 záznamů založených na základě kontaktování tísňové linky Policie ČR.
Povinný subjekt dále uvádí, že statistické údaje k trestné činnosti, přestupkům proti veřejnému pořádku a občanskému soužití i dopravním incidentům a nehodám lze při zadání časového rozmezí a geografické oblasti dohledat na veřejně dostupné mapě kriminality Policie ČR (https://kriminalita.policie.gov.cz), přičemž údaje obsažené v této mapě by mohly být dostačující pro naplnění účelu Vaší žádosti.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026