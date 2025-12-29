Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k vozidlům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 22.10.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„1. Jaké servisní úkony a kdy byly provedeny na vozidle Škoda Octavia, VIN: xxx, RZ: xxx, které užívá Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, a to v období od 01. 01.2025 do 31. 07. 2025. Prosím o zaslání všech dokumentů k provedeným servisním zásahům do vozidla.
2. Zda a případně kdy byly na vozidle Škoda Octavia, VIN: xxx , RZ: xxx, které užívá Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje vyměněny pneumatiky, a to v období od 01. 01. 2025 do 31. 07. 2025. Prosím o zaslání všech dokumentů k provedeným montážím pneumatik v tomto období.“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující informace:
Přílohou této zprávy zasíláme požadované dokumenty, z nichž je patrné, jaký úkon byl na vozidle proveden a kdy k úkonu došlo.
Povinný subjekt provedl v dokumentech nezbytnou anonymizaci osobních údajů tak, aby nedošlo k ohrožení práv třetích osob. Při rozhodování o znečitelnění výše uvedených údajů vycházel povinný subjekt z ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu.“
mjr. Mgr. Pavel Žíha
29. 12. 2025