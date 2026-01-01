Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k úrazu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 12.5. 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary prostřednictvím elektronické korespondence Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete:
"zda Policie České republiky eviduje záznam o úrazu v prostředku hromadné dopravy, ke kterému došlo dne 20.9. 2024 kolem 15:30 hod. na lince Aš- Cheb, u zastávky Cheb, u plynárny. V případě, že je taková událost evidována, uvést informace o této události, popřípadě uvést informaci, pod jakým číslem jednacím je událost."
V rámci spolupráce s Dopravním Inspektorátem Cheb, Valdštejnova 4, 350 15 Cheb, Územní odbor Cheb, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje bylo zjištěno, že v našich databázích nebyla nalezena žádná událost, která by se alespoň částečně spojovala s Vámi zaslanými informacemi.
kpt. JUDr. Monika Vetešníková
10. 7. 2026