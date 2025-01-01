Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání - odmítnutí

Odmítnutí dle § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999Sb. 

Ve věci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999Sb., doručené povinnému subjektu dne 27.10. 2025 od žadatele XZ, bytem XY (dále jen "žadatel") označené XXXXXXX-ž.oinf-106-UO PČR, ve které se domáhá poskytnutí informací, se podle § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999Sb., odmítá, neboť ve vztahu k této žádosti lze dovodit, že cílem žadatele je působit nepřiměřenou zátěž povinného subjektu v reakci na předcházející postup povinného subjektu a naplňují znaky zjevného zneužití práva. 

