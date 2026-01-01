Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání - odmítnutí
Dle ustanovení §11a zákona č. 106/1999 Sb.
ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Policie České republiky, které je povinným subjektem (dále jen "povinný subjekt" či "krajské ředitelství") podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."),
rozhodlo
ve věci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené povinnému subjektu dne XX. XX. 20XX od žadatele XY, bytem XY (dále jen "žadatel") označené YXXXX-XX-ž.oInf-106-PČR KŘP LK-, a jejího následného doplnění ze dne XX. XX 20XX se žádost podle § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999Sb., odmítá, neboť ve vztahu k této žádosti lze dovodit, že cílem žadatele je působit nepřiměřenou zátěž povinného subjektu v reakci na předcházející postup povinného subjektu a naplňují znaky zjevného zneužití práva,
Odůvodnění je součástí písemnosti zaslané povinným subjektem žadateli.