Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání - částečné odmítnutí
Podle ustanovení § 15 odst. 1 resp. § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
ROZHODNUTÍ
- částečném odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,
- svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále též „krajské ředitelství“), které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
rozhodlo
ve věci žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kterou dne XX. XX. 20XX obdržela od osoby XY, nar. XX. XX 19XX, XY, (dále jen „žadatel“), ve které žádá o:
„ad 1) zda je patrné z historie mých trestních stíhání, že bych se vyhíbal orgánům činným v trestním řízení, že bych se skrýval a nebo byl na útěku?
ad 2) zda jsem byl pro policejní orgán vždy kontaktní (telefon, e-mail, IS DS) bez ohledu na to, zda jsem se zdržoval na adrese trvalého bydliště?
ad 3) zda jsem v minulosti prostřednictvím linky 158 nebo osobní návštěvy na OO PČR oznamoval nějaký skutek a jaký?
ad 4) v jakém stavu se nachází trestní oznámení učiněné dne XX. xxxxxx 20XX XY na moji osobu? Figuruji v jiných aktivních kauzách?
ad 5) zda policejní orgán ve smyslu § 158 odst. 1 tr. řádu na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů eviduje oznámení (podněty v nichž vystupuje) figuruje nezletilý XY, nar. XX.XX. 20XX, trvale bytem XY, XXXXXXX v postavení svědka (poškozeného? S ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další informace chráněné zvláštními právními předpisy prosím o informace v obecné rovině.“
takto:
Krajské ředitelství poskytuje odpovědi na otázky ad 1), ad 2) a ad 3) a dále se žádost v otázkách ad 4) a ad 5) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a na základě § 11 odst. 4 písm. a) téhož zákona a z důvodů uvedených též v § 8a a § 11 odst. 6 téhož zákona a § 8a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podleustanovení § 8a odst. 1 téhož zákona ve spojení s ustanoveními čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a rovněž ve spojení s ustanoveními § 24 odst. 1 a § 25 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, s přihlédnutím k ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. o d m í t á.
Odůvodnění je součástí odpovědi povinného subjektu žadateli.