Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb. 

Odpověď KŘP-L na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP–L“) obdrželo žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), podanou žadatelem XY, bytem XY, ID datové schránky: XXXXXXX. Žádost obsahuje následující dotazy, cituji:

1. „Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?“

2. „Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?“

3. „Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku skončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení)?“

KŘP–L jako povinný subjekt, ve spolupráci s odborem personálním KŘP–L a odborem analytické a kybernetické kriminality KŘP–L, poskytuje následující informace:

ad 1)
Ke dni 31. 12. 2024 bylo u Služby kriminální policie a vyšetřování KŘP–L zařazeno XY policistů (fyzických osob).

ad 2)
V rámci KŘP–L je zřízen pracovní tým zaměřený na problematiku drogové kriminality, který měl ke dni 31. 12. 2024 a má i nadále XY policistů.

ad 3)
Za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 bylo na KŘP–L evidováno a již procesně ukončeno:

a) § 284 trestního zákoníku – neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu pro vlastní potřebu:

  • 63 trestných činů,
  • průměrná délka řízení: 95 dní.

b) § 285 trestního zákoníku – neoprávněné pěstování rostliny nebo houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jiné nakládání s ní pro vlastní potřebu:

  • 7 trestných činů,
  • průměrná délka řízení: 135 dní.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 