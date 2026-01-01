Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP–L“) obdrželo žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), podanou žadatelem XY, bytem XY, ID datové schránky: XXXXXXX. Žádost obsahuje následující dotazy, cituji:
1. „Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?“
2. „Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?“
3. „Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku skončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení)?“
KŘP–L jako povinný subjekt, ve spolupráci s odborem personálním KŘP–L a odborem analytické a kybernetické kriminality KŘP–L, poskytuje následující informace:
ad 1)
Ke dni 31. 12. 2024 bylo u Služby kriminální policie a vyšetřování KŘP–L zařazeno XY policistů (fyzických osob).
ad 2)
V rámci KŘP–L je zřízen pracovní tým zaměřený na problematiku drogové kriminality, který měl ke dni 31. 12. 2024 a má i nadále XY policistů.
ad 3)
Za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 bylo na KŘP–L evidováno a již procesně ukončeno:
a) § 284 trestního zákoníku – neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu pro vlastní potřebu:
- 63 trestných činů,
- průměrná délka řízení: 95 dní.
b) § 285 trestního zákoníku – neoprávněné pěstování rostliny nebo houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jiné nakládání s ní pro vlastní potřebu:
- 7 trestných činů,
- průměrná délka řízení: 135 dní.