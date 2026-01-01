Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) obdrželo dne 16. 7. 2026 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost žadatele XY, nar. XX.XX. XXXX, trvale bytem XY, t. č. XY (dále jen „žadatel“), podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
Žadatel požaduje doplnění informací, které mu byly KŘP-L poskytnuty na základě jeho žádosti ze dne 5. 5. 2026, vyřízené dne 12. 5. 2026, a dále na základě jeho doplnění žádosti ze dne 27. 5. 2026, které bylo dne 9. 6. 2026 částečně vyřízeno a částečně odmítnuto rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
KŘP-L jako povinný subjekt posoudilo předmětnou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. a k jednotlivým bodům žádosti, které citujeme:
„Ad 1) záznamu o založení nové události – dokument obsahuje datum a čas přijetí oznámení, čas vyslání hlídky, čas příjezdu hlídky apod. Údaje o hlídkách (Lyra, Lenikus atd.) můžete anonymizovat. Ve smyslu ust. § 6 odst. 2 InfZ trvám na přímém poskytnutí informace.
Ad 2) úředního záznamu nprap. XY ze dne XX.XX.20XX.
Ad 3) úředního záznamu prap. XY ze dne XX.XX.20XX.
Ad 4) úředního záznamu prap. XY ze dne XX.XX.20XX.
Ad 5) zda může povinný subjekt provést vytěžení policisty prap. XY a prap. XY ve věci události ze dne XX.XX.20XX? Ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ se nejedná o dotaz na názor, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Ad 6) zda mi povinný subjekt může poskytnout informaci zda byla dne XX.XX.20XX, popř. den následující vydána OČTŘ krátká střelná zbraň černé barvy – prosím o přesný datum.
Ad 7) v souvislosti s bodem 6 trvám na přímém poskytnutí informace, a to protokolu o předání/vydání věci (§ 6 odst. 2 InfZ)
Ad 8) poskytnutí záznamu o založení nové události ze dne XX.XX.20XX, je-li k dispozici?
Ad 9) poskytnutí záznamu o založení nové události ze den XX.XX.20XX.“, sdělujeme:
K bodům ad 1) až ad 4)
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo Vaše podání posouzeno podle jeho obsahu. Vzhledem k tomu, že v předmětné trestní věci vystupujete jako osoba zúčastněná, bylo podání vyhodnoceno jako žádost o nahlížení do spisu podle § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Zákon č. 106/1999 Sb. se podle § 2 odst. 3 nevztahuje na poskytování informací v případech, kdy zvláštní právní předpis upravuje jejich poskytování, včetně podmínek podání žádosti, způsobu jejího vyřízení, lhůt a opravných prostředků. Ustanovení § 65 trestního řádu tyto náležitosti splňuje, což potvrzuje i ustálená judikatura.
O Vašem podání byla vyrozuměna vrchní komisařka kpt. XY, odbor obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování KŘP-L, tel. XXX XXX XXX.
K bodu ad 5)
Požadavek, zda může povinný subjekt provést vytěžení policistů prap. XY a prap. XY k události ze dne XX.XX. 20XX, nesměřuje k poskytnutí již existující informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ale k provedení nového procesního úkonu a následnému vytvoření nové informace.
Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí ani na vytváření nových informací. Povinný subjekt není povinen na základě žádosti o informace provádět nové úkony, opatřovat nové podklady ani zajišťovat nová vyjádření osob za účelem vytvoření informací, které v době podání žádosti neexistují. Vytěžením policistů by zcela jistě došlo k vytvoření nové ještě nezaznamenané informace, je třeba dále upozornit, že povinný subjekt nemá žádné zákonné oprávnění k provádění vytěžení či výslechu jakýchkoliv osob.
Pokud se požadované informace vztahují k trestnímu řízení, je třeba odkázat rovněž na skutečnost, že jste osobou oprávněnou k nahlížení do spisu podle § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Uvedení policisté se k věci vyjádřili prostřednictvím úředních záznamů založených ve spise. S jejich obsahem se můžete seznámit postupem podle trestního řádu.
K bodům ad 6) a ad 7)
KŘP-L provedlo vyhledání požadovaných informací v příslušné spisové dokumentaci vztahující se k uvedené události. Z předmětného spisového materiálu bylo zjištěno, že dne XX.XX. 20XX byl vyhotoven Protokol o předání věci, jehož předmětem bylo předání požadované věci. Informace o datu předání byla zjištěna právě z tohoto úředního dokumentu.
Na základě výše uvedeného sdělujeme, že požadovaná informace je obsažena v Protokolu o předání věci ze dne XX.XX. 20XX, jehož kopii Vám zasíláme v příloze.
K bodu ad 8)
Žadatel požadoval poskytnutí záznamu o založení nové události ze dne XX.XX. 20XX. Povinný subjekt provedl vyhledání v dostupných evidencích Policie České republiky a zjistil, že předmětná událost byla zaevidována pod č. j. KRPL-XXXXXX/TČ-20XX-18XXXX-XX.
K bodu ad 9)
Žadatel požadoval poskytnutí záznamu o založení nové události ze dne XX.XX. 20XX. Povinný subjekt provedl vyhledání v dostupných evidencích Policie České republiky a zjistil, že předmětná událost byla zaevidována pod č. j. KRPL-XXXXX/ČJ-20XX-18XXXX.