Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen "KŘP-L") přišla dne 16. dubna 2026 žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") žadatele, advokáta XY, IČ: XXXXXXXX, XY (dále jen "žadatel"), ve které žádá informace, cituji:
„…o zadávací řízení "KŘP-L Realizace vrstvy přístupových LAN přepínačů", ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek YXXXX-XXXXXX, které realizujete jako veřejný zadavatel v příloze č. 1 rámcové dohody – Specifikace předmětu plnění, že předmět plnění je pořizován „…v rámci projektu „Modernizace Komunikační infrastruktury“….,
V návaznosti na Vaše tvrzení žádáme o následující informace:
1) Podrobné informace k Vámi zmiňovanému projektu MKI „Modernizace Komunikační infrastruktury“:
a) poskytnutí identifikace orgánu státní správy a či samosprávy, u kterého byl tento projekt vypracován či je realizován,
b) o poskytnutí identifikačního čísla tohoto projektu a
c) o identifikaci zdrojů či programů, ze kterých je tento projekt financován, zejména zda je financován z prostředků Evropské unie a v jakém rozsahu.
2) Projektovou dokumentaci k projektu MKI „Modernizace Komunikační infrastruktury“, resp. o poskytnutí všech dokumentů, které tento projekt popisují a definují. Rovněž žádám o poskytnutí dokumentů vypracovaných povinným subjektem, na jejichž základě se do předmětného projektu zapojil, či se do něj přihlásil a podobně.
3) Ohledně časového období, pro které je tento projekt vypsán, resp. o poskytnutí informace o datu zahájení tohoto projektu a datu předpokládaného ukončení tohoto projektu.
4) Identifikace všech orgánů státní správy či samosprávy, o kterých je povinnému subjektu známo, že se na tomto projektu podílejí obdobným způsobem jako povinný subjekt.“…
KŘP-L jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., po posouzení žádosti konstatovalo, že její vyřízení nebylo možné zajistit v základní zákonné lhůtě, neboť vyžadovalo konzultace mezi více součástmi povinného subjektu se závažným zájmem na předmětu žádosti.
Povinný subjekt proto v souladu s § 14 odst. 6 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., prodloužil lhůtu pro poskytnutí informace o deset dní.
KŘP-L v součinnosti s odborem veřejných zakázek KŘP-L sděluje následující.
Ad 1)
a) Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec, IČ: 72050501
b) KŘP Libereckého kraje- Modernizace a zabezpečení komunikační infrastruktury Policie ČR- koncové prvky, registrační číslo CZ.31.2.0/0.0/0.0/XX_XXX/XXXXXXX.
c) Projekt je spolufinancován prostřednictvím programu Národní plán obnovy (nevztahuje se pouze na DPH).
Ad 2)
Tento dotaz byl postoupen k centrálnímu vyřízení odboru komunikace a vnějších vztahů Policejního prezídia České republiky.
Ad 3)
Projekt je realizován v období od 01.05.2024 – 31.05.2026.
Ad 4)
KŘP-L je známo, že shora uvedeného projektu se účastní i další KŘP včetně Policejního prezidia.
Uvedená veřejná zakázka je volně přístupna také na webovém odkazu https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/b988fcc8-4304-4bbc-aa69-8383019c34f4.