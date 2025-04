Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.

Na základě Vaší žádosti, kterou dne 8. 4. 2025 obdrželo, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, které je povinným subjektem (dále jen "povinný subjekt" či "krajské ředitelství") pod sp. zn. Z250408-ž.oInf-106-PČR KŘP LK- o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla zaevidovaná pod výše uvedeným č.j.

Na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. tuto žádost posoudil a vyžádal si podklady od věcně a místně příslušného policejního orgánu, a za použití ustanovení § 15 odst. 3 ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytuje datový soubor obsahující požadovanou informaci s vyloučením informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy a osobních údajů podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., neboť nedisponuje souhlasem dotčené osoby s jejich poskytnutím.

Žádost o informace:

1/ žádost o poskytnutí, informace a to kopii, veřejné listiny vedenou u Policie ČR ,KŘP LK, z kterého spisu s uvedením ,č.j. a která součást Policie ČR, tuto listinu v držení a Policie ČR čerpala poskytované informace ,, o nabytí právní moci“ prokazující, že jsem jako účastník soudního řízení ve věci, vypořádání ,,BSM“ pod č.j. XY XXX/XX u Okresního soudu v XY , jako obecní zmocněnec , XY, XXXX, XY č.p.XXX, XXX XX XY, převzal dne XX.XX.20XX, doručovanou písemnost, Okresním soudem v XY , tuto písemnost , potvrzenou , doručenku-dodejku ( veřejná listina ) – s vlastnoručním podpisem.

Odpověď:

Kopii Pravomocného rozsudku Okresního soudu v XY Č.j. XY XXX/XX-XXX Vám zasíláme v elektronické podobě v plném znění, neboť tento Vám již byl v minulosti dle vyjádření soudu doručen jako zmocněnci.

Žádost o informace:

2/ co bylo ze strany Policie ČR , KŘP LK , považováno , za běžný způsob, prověřování, oznámené trestné činnosti, oznamovateli, poškozenými , přesně uvést od evidence , podání do ukončení , co spadalo za úkony Prováděné Policii ČR k prověřování , běžným způsobem .

Odpověď:

Dále Vám zasílám v elektronické podobě kopii pravomocného usnesení podle § 159a/1 tr.ř. Č.j. KRPL-XXXXX-XXX/TČ-20XX-XXXXXX s vyloučením informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy a osobních údajů podle ustanovení § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., neboť nedisponujete souhlasem dotčených osob s jejich poskytnutím. Běžným způsobem prověřování je myšleno, že ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení a bylo vedeno řádné trestní řízení pod dohledem OSZ XY.

Dále Vám zasílám upozornění, že s poskytnutým dokumentem musíte nakládat s ohledem na ochranu osobních údajů (viz zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a musíte mít na zřeteli nenarušení práv třetích osob (viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

