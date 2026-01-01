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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace k učiněnému podání

Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo dne 14. července 2026 žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“), žadatele XY, nar. XX.XX.XXXX, bytem XY, zastoupeného JUDr. XY, advokátem se sídlem XY (dále jen „žadatel“), který žádá poskytnutí dokumentu Usnesení o odložení věci ze dne XX.XX.20XX ze spisového materiálu vedeného pod č. j. KRPL-XXXX/TČ-20XX-18XXXX.

Krajské ředitelství jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytuje ve spolupráci s oddělením obecné kriminality Územního odboru Liberec předmětné usnesení v anonymizované podobě.

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