Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo dne 8. prosince 2025 žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“) postoupenou z Obvodního oddělení policie XY, územního odboru Liberec KŘP-L, která byla na uvedené součásti zaevidována dne 1. prosince 2025, k přímému vyřízení jako povinnému subjektu od žadatele XY, nar. XX.XX.XXXX, bytem XY (dále jen „žadatel“), ve které žádá „o kopii příkazového bloku vystaveného na jeho jméno se sérii bloku XX/XXXX a číslem bloku YXXXXXXX a videozáznam, který je vedený pod č. j. KRPL-XXXXX/PŘ-20XX-XXXXXX ze dne XX. března 20XX“.
Krajské ředitelství jako povinny subjekt na základě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. tuto žádost posoudil a vyžádal si podklady od věcně a místně příslušného policejního orgánu. Obvodní oddělení XY územního odboru Liberec krajského ředitelství poskytl fotokopii bloku na pokutu na místě zaplacenou, na které jsou žadatelovi údaje, proto blok na pokutu na místě zaplacenou z č. j. KRPL-XXXXX/PŘ-20XX-XXXXXX přikládáme v příloze.
Videozáznam z uvedeného č. j. KRPL-XXXXX/PŘ-20XX-XXXXXX jsme vzhledem k jeho rozsahu uložili na datové uložiště, které je zabezpečeno XY na https://XY a je Vám k dispozici ke stažení po dobu 14 dnů ode dne odeslání tohoto sdělení.