Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen "KŘP-L") přišla dne 13. dubna 2026 žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") žadatele pana XY, nar. XX.XX.XXXX, bytem XY, XXX XX XY (dále jen "žadatel"), který žádá informace o hudební produkci v XY.
Ve své žádosti se žadatel dotazuje, cituji:
"1. Kolik oznámení na rušení nočního klidu řešila Policie ČR v roce 20XX a 20XX u stánku s občerstvením XY provozovaným XY v lokalitě XY?
2. Jak byla tato oznámení řešena?
3. Kolikrát v roce 20XX řešila Policie ČR rušení nočního klidu na adrese XY a jak byla tato situace vyřešena?"
KŘP-L jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve spolupráci s operačním odborem KŘP-L a obvodním oddělením XY územního odboru Semily KŘP-L, poskytuje k žádosti o informace následující odpovědi:
Ad 1)
Informační systémy, které máme k dispozici za tak dlouhé období, nedokážou bez přesného určení místa, tj. bez uvedení konkrétní adresy, vyhledat počet oznámení na linku 158.
Policie České republiky, Obvodní oddělení Policie ČR XY, však sděluje, že v letech 20XX a 20XX eviduje celkem čtyři oznámení týkající se rušení nočního klidu v lokalitě XY, a to v souvislosti s provozem stánku s občerstvením XY, provozovaného panem XY.
Ve všech evidovaných případech se jednalo o rušení nočního klidu produkci hudby nebo konáním živého koncertu, přičemž zdroj hluku byl lokalizován do prostoru stánků s občerstvením u kempu v XY, situovaných mezi vodními nádržemi XY a XY.
Všechna uvedená oznámení byla učiněna jedním totožným oznamovatelem, z toho ve třech případech telefonicky na dozorčí službu Obvodního oddělení Policie ČR XY a v jednom případě osobně, se zpožděním, přímo na služebně Obvodního oddělení Policie ČR XY.
Policie České republiky dále sděluje, že v uvedeném období neeviduje žádná další oznámení na rušení nočního klidu z této lokality od jiných osob.
Ad 2)
Policie České republiky sděluje, že jednotlivá oznámení na rušení nočního klidu byla v uvedených případech řešena následovně:
1. Dne XX. XX. 20XX ve XX:XX hodin bylo přijato oznámení na rušení nočního klidu. Hlídka Policie ČR se dostavila na místo ve XX:XX hodin, kdy již nebyl zjištěn žádný hluk a probíhal úklid zařízení. Záležitost byla na místě vyřízena domluvou.
2. Dne XX. XX. 20XX ve XX:XX hodin bylo přijato oznámení, na jehož základě se hlídka dostavila na místo ve XX:XX hodin. Bylo zjištěno, že produkce byla již delší dobu ukončena a prostor uklizen. Akce probíhala po XX:XX hodině, avšak v době příjezdu hlídky již nebyl zjištěn žádný závadový stav. Věc byla vyřešena domluvou s výstrahou.
3. Dne XX. XX. 20XX v XX:XX hodin bylo oznámení učiněno osobně na služebně Obvodního oddělení Policie ČR XY, a to zpětně k události ze dne XX. XX. 20XX po XX:XX hodině. Věc byla následně oznámena příslušnému správnímu orgánu (Městský úřad XY) k projednání přestupku dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, pro podezření na rušení nočního klidu právnickou osobou (č. j. KRPL-XXXXX/PŘ-20XX-18XXXX).
4. Dne XX.XX. 20XX ve XX:XX hodin bylo přijato oznámení, přičemž hlídka Policie ČR dorazila na místo ve XX:XX hodin. Bylo zjištěno, že žádná hudební produkce nebyla organizována, provozovna byla uzavřena a na místě se nikdo nenacházel. Nebyl zjištěn žádný protiprávní stav ani jednání, a věc byla uzavřena bez dalšího opatření.
Ad 3)
Policie České republiky sděluje, že v roce 20XX eviduje na adrese XY č.p. XXX jedno oznámení týkající se rušení nočního klidu.
Konkrétně se jednalo o oznámení ze dne XX. XX. 20XX ve XX:XX hodin, kdy k rušení nočního klidu docházelo pouštěním reprodukované hudby sousedem v místě jeho bydliště. Hlídka Policie ČR nemohla z důvodu vytíženosti při řešení aktuální mimořádné události dorazit na místo bezprostředně po přijetí oznámení a dostavila se až ve XX:XX hodin. V době příjezdu hlídky byl již na místě klid a ticho a žádný z oznamovatelů se k hlídce nepřihlásil.
Věc byla následně projednána s podezřelou osobou na místě a vyřízena domluvou, bez dalšího opatření.