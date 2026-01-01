Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 3. června 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) elektronickou cestou (datová schránka) žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žadatele XY, bytem XY XXX, DS: xxxxxxx (dále jen „žadatel“), ve které se domáhá informací k provozu automatů na teplé nápoje umístěných v prostorách KŘP-L, a dále cituji:
„…hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu.
Pokud je provoz automatů součástí smlouvy o nájmu prostor nebo jiné provozní smlouvy, žádám o sdělení cenové hladiny nabízených nápojů (konkrétně cena za 1 porci kávy/espressa) pro zaměstnance a příslušníky sboru.
V případě, že jsou náklady na kávu/nápoje jakkoli reflektovány v provozních výdajích ředitelství, žádám o doložení přehledu těchto výdajů za měsíc březen 2026.
Důvodem žádosti je ověření, zda veřejné prostředky nejsou vynakládány na provoz, který by měl být plně samofinancovatelný, či zda v rámci státní správy nedochází k neúměrnému dotování soukromých dodavatelů občerstvení.
Jakožto občan mám právo na transparentní informaci o tom, jak jsou využívány prostředky na provoz úřadů, pod které spadá i správa budov Policie ČR…“
KŘP-L jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudilo a poskytuje následující odpověď.
V rámci celého KŘP-L jsou umístěny čtyři automaty na kávu a teplé nápoje. Provoz automatů na teplé nápoje není v rámci KŘP-L hrazen ani dotován ze zdrojů státního rozpočtu. Provozovatel hradí KŘP-L za umístění automatů nájem. Náklady na kávu či jiné nápoje nejsou jakkoli zahrnuty do provozních výdajů ředitelství, jelikož žádné takové náklady neexistují. Cena za kávu je dána obchodní politikou provozovatele.