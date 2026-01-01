Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen "krajské ředitelství"), byla z územního odboru Česká Lípa KŘP-L dne 7. dubna 2026 postoupena žádost o poskytnutí součinnosti ze dne 2. dubna 2026, podaná v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") z titulu správce XY č.p. XXXX a XXXX, XY, se sídlem XY XXXX/X, XXX XX XY, IČO: XXX XX XXX, zastoupena XXX s. r.o. (XY), XY XXXX, XY (dále jen „žadatel“), ve věci žádosti o výpis výjezdů hlídek PČR na adresu XY a to v období od 1.1.2025 do současnosti.
Žadatel ve své žádosti doslovně žádá, cituji:
„…na základě pokynu výboru společenství Vás žádám o poskytnutí součinnosti ve formě výpisu či potvrzení o realizovaných výjezdech hlídek Policie ČR do bytového domu na adrese XY XXXX, XY, a to konkrétně k bytové jednotce č. XXXX/X (X. podlaží)…“.
Krajské ředitelství jako povinný subjekt předmětnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., posoudilo a ve spolupráci s operačním odborem krajského ředitelství sděluje, že v žádosti je uvedena adresa bytové jednotky XY ve X. podlaží. Dle mapových podkladů však tato adresa neexistuje. Na základě zjištěných informací bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o písařskou chybu, s největší pravděpodobností se jedná o adresu XY XXXX/X.
Na základě žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo z dostupných evidencí Krajského ředitelství Policie České republiky zjištěno, že ve vztahu k adrese XY XXXX/X, XY, bylo v období od 1. 1. 2025 do doby vyřízení této žádosti evidováno celkem 6 událostí týkajících se předmětné nemovitosti.
Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že údaj o konkrétním podlaží není v informačních systémech Policie České republiky evidován.
Další upřesňující informace k jednotlivým událostem, zejména informace umožňující identifikaci konkrétních nájemníků domu, charakter zásahu a konkrétní důvody provedení úkonů Policie České republiky, nelze poskytnout. Jejich sdělením by došlo k poskytnutí osobních údajů vztahujících se k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám, a to bez existence zákonného titulu ke zveřejnění těchto údajů.
V souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je povinný subjekt povinen chránit osobní údaje a práva třetích osob. Poskytnutí požadovaných detailních informací by představovalo nepřiměřený zásah do práva na ochranu soukromého a osobního života dotčených osob.