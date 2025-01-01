Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) obdrželo dne 26. listopadu 2025 v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost pana XY, nar. XX.XX.XXXX, bytem XY (dále jen „žadatel“), prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané ze schránky X.Y@post.cz, ve které se dožaduje informací, cituji:
„…si Vás dovoluji požádat o zaslání kopií všech souhlasných i nesouhlasných stanovisek k umístění reklamních zařízení (dle metodiky Ministerstva vnitra - nařízení č. 55 z 30.10.2012) vydaných v rámci Vaší gesce v posledních třech letech.“.
Krajské ředitelství jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací a na základě rozhodnutí nadřízeného věcně příslušného orgánu, poskytuje následující odpověď.
Ve spolupráci s odborem služby dopravní policie KŘP-L, územními odbory Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily Vám v příloze poskytujeme požadovaná stanoviska k umístění reklamních zařízení, která byla zpracována dle metodiky Ministerstva vnitra č. 55/2012 vedená na KŘP-L, která evidujeme.
V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně podle zákona č. 110/2019., o zpracování osobních údajů, a přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) došlo v některých stanoviscích k anonymizaci osobních údajů.
Upozorňujeme, že uvedená žádost se již pohybuje na hranici mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací. Jakákoli další žádost o doplnění bude muset být zpoplatněna podle platného sazebníku Ministerstva vnitra (VMV 4/2025), který stanoví od 1. března 2025 částku 404 Kč za každou započatou hodinu mimořádného vyhledávání.