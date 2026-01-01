Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) obdrželo dne 26. března 2026 žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“), žadatelky XY, nar. XX.XX.19XX, bytem XY, XXX XX XY (dále jen „žadatelka“), která žádá o poskytnutí informace k postupu Policie České republiky ve věci oznámení týkajícího se podezření na šikanu a nevhodné zacházení s nezletilým XY, nar. XX.XX.20XX, trvale bytem XY, XY XX, t. č. umístěn v zařízení dětský domov XY.
V žádosti žadatelka uvádí, že oznámení bylo učiněno prostřednictvím tísňové linky 158, na jehož základě na místo vyjela hlídka Policie ČR. Přesné datum oznámení si nepamatuje, jednalo se však o období druhé poloviny roku 20XX, a proto žádá, cituji:
„1. Zda byla věc evidována a pod jakým číslem jednacím.
2. Jakým způsobem byla věc vyřízena (odložení, postoupení, zahájení úkonů trestního řízení apod.)
3. Který útvar Policie ČR věc řešil nebo řeší.
4. Zda byla věc předána jinému orgánu (např. orgánu sociálně právní ochrany dětí).“
Dále v žádosti předpokládá, že „vzhledem k tomu, že se jednalo o zásah Policie ČR, je událost evidována v operačních systémech policie a dohledatelná dle výše uvedených údajů“.
Krajské ředitelství uvedenou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. posoudilo a sděluje následující:
Ad 1)
Událost byla evidována pod č. j. KRPL-XXXXX/ČJ-20XX-18XXXX
Ad 2)
Věc byla prověřena a následně založena ad acta pod č. j. KRPL-XXXXX-XX/ČJ-20XX-18XXXX, o založení věci byla žadatelka dne XX.XX.20XX vyrozuměna.
Ad 3)
Šetření bylo vedeno na 1. oddělení obecné kriminality, územního odboru Liberec krajského ředitelství.
Ad 4)
Zhodnocením všech dostupných informací bylo kvalifikovaným posouzením policejním orgánem zjištěno, že v předmětném jednání nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájení úkonů trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu.