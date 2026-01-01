Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo dne XX.XX 2026 žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.) žadatele neziskové organizace XY, z. s., IČ: XXXXXXXX, se sídlem XY, zastoupena XY (dále jen „žadatel“), která žádá o informace ve věci v případu podezření z trestného činu týrání zvířat, který byl nahlášen na Policii České republiky a týká se XY a XY, kteří jsou dle dostupných informací fyzicky týráni. V žádosti je uvedeno, že zvířata se nachází na adrese XY.
Týrání zvířat bylo podle dostupných informací dne XX. XX. 20XX nahlášeno na Obvodním oddělení XY pod č.j. KRPU-XXXXXX-X/TČ-20XX-XXXXXX. Podle informací Policie ČR v Liberci bylo toto oznámení následně předáno na kriminální oddělení, kde je vedené pod č.j. KRPL-XXXX/TČ-20XX-18XXXX a jako žadatel žádáte o informace k průběhu šetření a výsledky šetření.
Krajské ředitelství uvedenou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. posoudilo a ve spolupráci s oddělením hospodářské kriminality Liberec územního odboru Liberec krajského ředitelství sděluje následující.
Na krajské ředitelství bylo dne XX. XX. 20XX postoupeno podané trestní oznámení, učiněné na útvaru Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územním odboru XY, obvodním oddělení XY.
Na základě obdrženého trestního oznámení zahájil policejní orgán dle § 158 odst. 1 trestního řádu šetření k prověření skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu týrání zvířat dle § 302 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel na adrese XY, a to nejméně v době od XX.XX.20XX do XX.XX.20XX. Byla ustanovena konkrétní fyzická osoba a bylo provedeno šetření v okolí místa spáchání prověřované události. S ohledem na charakter podaného trestního oznámení, samotného jednání a z důvodu možného pokračovaní v prověřované činnosti, vyžádal policejní orgán součinnost místně příslušné součásti Státní veterinární správy. Byl proveden výslech podezřelé osoby, ze strany SKPV byla provedena kontrola v místě, ve spolupráci se Státní veterinární správou z důvodu odborného posouzení zdravotního a výživového stavu zvířat a posouzení vhodnosti podmínek chovu. Byla zajištěna data z mobilního telefonu, prověřované osoby z doby, kdy mělo k závadovému jednání docházet.
Na základě provedeného šetření dospěl policejní orgán k závěru, že se ve věci nejedná o podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat dle § 302 odst. 1 trestního řádu.