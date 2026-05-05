Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Dne 5.5.2026 byla na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále též „KŘP-L“), které je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), doručena vaše žádost o poskytnutí informací. KŘP-L Vaši žádost jako povinný subjekt vyhodnotilo a zasílá Vám odpovědi na Vaše otázky:
ad 1) KŘP-L nemůže poskytnut relevantní informace, kdy disponuje pouze obecnou informací. Pokud je věc evidována v Olomouckém kraji, KŘP-L nemá k jeho databázi přístup a těmito informacemi nedisponuje a nemá je. KŘP-L má pouze obecnou informaci, že po Vás bylo vyhlášeno celostátní pátrání a to v době od XX.XX. 20XX do XX.XX. 20XX, vedeno pod č.j. KRXX-XXXXXX/ČJ-20XX-14XXXX OOK Olomouc.
ad 2) Byl jste zadržen dne XX.XX. 20XX poblíž obce XY, za užití donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní dle ust.§ 52písm. n) z.č. 273/2008 Sb., o PČR.
ad 3) Důvod zadržení - byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování podle § 353/XY tr. zákoníku.
ad 4) Ano toto můžeme potvrdit.
ad 5) Toto již není možné poskytnout, záloha telefonického hovoru přijatého na lince 158 ze dne XX.XX.20XX byla již smazána.
ad 6) Trestní stíhání nebylo zahájeno.
ad 7) dne XX.XX. 20XX dle dostupných údajů nedošlo k zadržení Vaší osoby ze strany policistů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
ad 8) skutek evidovaný pod č.j. KRXX-XXXXX/TČ-20XX-18XXXX jste oznamoval v měsíci XY.
ad 9) bylo vydáno XX listů A4 s pornografickými fotografiemi XX.
ad 10) Byl vytěžen službu konající příslušník, který Vaše oznámení přijal, kdy tento uvedl, že si nic nevybavuje na příjem Vašeho oznámení si nevzpomíná.
ad 11) podle § 2 odst. 4 z.č. 106/1999 se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, kdy KŘP-L odpověď na Váš dotaz nemá, odpověď by byla získána porovnáváním materiálů, což by dle zákona bylo vytváření nové informace. Podle zákona o poskytování informací jsou poskytovány informace, kterými povinný subjekt disponuje, odpovědí na vaši otázku však nedisponuje.
ad 12) Provedeným šetřením v dostupných systémech bylo zjištěno, že jste osobně, nebo na lince 158 v rámci KŘP-L oznamoval X skutky evidované pod č.j. KRXX-XXXXX/TČ-20XX-18XXXX šíření a výroba dětské pornografie, KRXX-XXXXXX/ČJ-20XX-18XXXX poznatek k mravnostní trestné činnosti, KRXX-XXXXX/ČJ-20XX-18XXXXX stížnost na chování policistů.
ad 13) dne XX.XX.20XX v XX:XX hod. na silnici I/9 u XY bylo spatřeno vozidlo RZ XXX XXXX šedé barvy se zapnutým výstražným znamením modré barvy, které jste řídil, tedy jste neoprávněně užil zvláštního výstražného světelného znamení k přednosti jízdy dle § 41/10 z.č.361/2000 Sb. A neoprávněně užil k jízdě vozidle s takovým zařízením, kdy porušil §5/1 a) z.č. 361/2000sb. Při své jízdě jste omezoval ostatní účastníky provozu kdy jste porušil ustanovení dle § 17/5 c)z.č. 361/2000Sb. Podle §87/1a) z.č. 361/2000Sb. jste nepředložil doklad zdravotní způsobilosti k řízení a užívání vozidel s výstražným světlem modré barvy.