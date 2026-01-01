Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) , jako povinný subjekt, obdrželo dne 24. dubna 2026 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), pana XY, nar. XX.XX.19XX, bytem XY, e-mail: XY@XY.cz, (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací k souboru 4 dotazů, cituji:
Věc: „žádost o poskytnutí informace, na položené otázky podle zákona č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím – nestranně a pravdivě a v souladu se zákonem č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, zákonem 2/1993Sb.Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 141/1961Sb. o svobodném přístupu k informacím na základě podezření z neoprávněného nakládání s osobními údaji s důvodným podezřením poskytování těchto informací- neoprávněným osobám ( organizovanému zločinu) , žadatele o informace XY,, na základě řízení vedené u Policie ČR ,Územní odbor Semily , OHK Semily pod č.j. KRPL- XXXXX-X/ČJ-20XX-18XXXX a to poskytnutí v této věci nestranně a pravdivě v souladu se zákony České republiky a EU a to poskytnutím informací písemnou formou s doručením na , označenou doručovací adresu XY@XY.cz a jejich, zveřejnění na úřední desce a to i elektronické tohoto státního orgánu.
1.1- Zda byli ze strany ,některých příslušníků policie ČR , KŘP LK , Územní odbor Semily , OHK , shromažďovali osobní údaje , pod označenou písemností , za lomítkem /ČJ , ve věci ,, výzvy podání vysvětlení“ XY ,nar.XX.XX.19XX , KRPL- XXXXX-X/ČJ-20XX-18XXXX na základě pokynu k OHK Semily , některého příslušníka Policie ČR ,OHK Jičín s uvedením -služebního čísla.
1.2- Zda byli ze strany , některých příslušníků policie ČR , KŘP LK , Územní odbor Semily , OHK na něčí pokyn s uvedením, hodnosti, titulu jména příjmení, pracovní zařazení, byli shromažďovány osobní údaje o osobě , XY, nar.XX.XX.19XX,, pod označenou písemností KRPL- XXXXX-X/ČJ-20XX-18XXXX , za lomítkem /ČJ vedeno jako běžná písemnost – nedozorovaná státním zástupcem, ve věci ,, podání vysvětlení“ a to i o osobním bankovním účtu u XY XXXXXX . Na základě pokynu některého příslušníka Policie ČR ,OHK Jičín s uvedením -služebního čísla.
1.3- Zda byli ze strany , některých příslušníků policie ČR , KŘP LK , Územní odbor Semily , OHK na něčí pokyn s uvedením, hodnosti, titulu jména příjmení, pracovní zařazení, byli shromažďovány osobní údaje o osobě , XY, nar.XX.XX.19XX,, pod označenou písemností KRPL- XXXXX-X/ČJ-20XX-18XXXX , za lomítkem /ČJ vedeno jako běžná písemnost a to i u bank, u o jejich podnikatelské činnosti zákazníků na základě pracovní činnosti označeného občana XY – nedozorovaná státním zástupcem, ve věci ,, výzvy na podání vysvětlení“ a to i o osobním bankovním účtu u XY XXXXXX a XY, XXXX . Na základě pokynu některého příslušníka Policie ČR ,OHK Jičín s uvedením -služebního čísla pracovní zařazení , označení útvaru .“
1.4- Žádost o poskytnutím informace, o přesné rozklíčování označení čísla jednacího Policie ČR OHK Semily – KRPL- XXXXX-X/ČJ-20XX-18XXXX co jednotlivé uvedené údaje v čísle jednacím znamenají.
Žádost byla věcně příslušným útvarem Policie České republiky posouzena podle svého obsahu, přičemž v části týkající se zpracování žadatelových osobních údajů bylo v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., vyhodnoceno v bodech 1.1-, 1.2- a 1.3- jako žádost o sdělení informace o zpracování osobních údajů podle § 28 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Proto žádost v bodech 1.1-, 1.2- a 1.3- byla postoupena na odbor pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezídia České republiky k přímému vyřízení.
K bodu 1.4- KŘP-L sděluje následující.
Označení čísla jednacího používaného Policií České republiky slouží k jednoznačné evidenci písemností a spisů vedených v rámci činnosti policejních orgánů. Číslo jednací se skládá z několika částí, které mají evidenční a identifikační charakter.
Obecně lze uvést, že:
- zkratka útvaru (např. „KRPL“) označuje organizační součást Policie České republiky, která písemnost eviduje nebo ve věci koná,
- číselná řada následující za zkratkou představuje interní evidenční číslo, pod kterým je věc vedena v evidenčních systémech Policie České republiky,
- číselný údaj za pomlčkou (např. „‑2“) zpravidla označuje pořadí písemnosti ve spisu,
- označení „/ČJ“ znamená, že se jedná o číslo jednací konkrétní písemnosti,
- číselný údaj s rokem (např. „2026“) vyjadřuje rok, ve kterém byla písemnost nebo spis evidován,
- další číselné údaje slouží k rozlišení jednotlivých spisů nebo úkonů v rámci evidence útvaru, kterému byl přidělen.
Konkrétní vnitřní struktura evidence, včetně detailního významu jednotlivých znaků a čísel v čísle jednacím, je stanovena vnitřními předpisy Policie České republiky, a to Závazným pokynem policejního prezidenta č. 170/2015, ze dne 2. listopadu 2015, spisový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v čl. 17 uvedeného pokynu, kde je specifikováno, že číslem jednacím (evidenčním číslem) se označuje dokument podléhající evidenci v evidenční pomůcce. Číslo jednací přiděluje systém ETŘ nebo protokolista při zápisu dokumentu do jednacího protokolu. Evidenčním číslem se označuje dokument podléhající evidenci v samostatné evidenční pomůcce. Evidenční číslo přiděluje informační systém, ve kterém je samostatná evidence dokumentů v elektronické podobě vedena, nebo protokolista, který vede samostatnou evidenci dokumentů v listinné podobě. Číslo jednací obsahuje značku útvaru, spojovník, pořadové číslo dokumentu ze základní evidenční pomůcky, které je doplněno za spojovníkem o pořadové číslo zápisu, pokud je spis tvořen pomocí sběrného archu, lomítko, bližší označení rozlišující jednotlivé základní evidenční pomůcky v případě vedení více základních evidenčních pomůcek v rámci útvaru, spojovník, rok. V systému se používá bližší označení pro označení dokumentů týkající se trestního řízení („TČ“), přestupkového řízení („PŘ“) a pro označení ostatních dokumentů („ČJ“).
Tímto je bod 1.4- žádosti vypořádán.