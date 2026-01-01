Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Na základě žádosti, kterou dne 24. 1. 2026 obdrželo, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, které je povinným subjektem (dále jen "povinný subjekt" či "krajské ředitelství") pod sp. zn. YXXXXXX-YY-ž.oInf 106-OS YY-XXXXXXXX, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla zaevidovaná pod výše uvedeným č.j., Vám zasíláme odpovědi na Vámi požadované informace:
Otázka: "1.a- zda bylo ze strany, Policie ČR , Územní odbor Semily, nebo jemu podřízeným příslušníků Policie ČR , na základě , prověřování oznámené trestné činnosti, osoby OSVČ- IČ: XXXXXXXXXX, XY, se sídlem XY čp. XXX, XXX XX XY v souladu s prověřováním podle zákona 141/1961 Tr. řádu , trestná činnost, krádeže peněz , z podnikatelského účtu, YY a.s. ( pobočka č. XXXXXXXXXX/XXXX, , podvodně vylákané- krádeže soudním exekutorem Mgr. XY Exekuční úřad XY. V částce, přesahující XX XXX,XX Kč ."
Odpověď na otázku 1.a
Oznámení na osobu Mgr. XY bylo řádně prověřováno pod č.j. KRPL-XXXXX/TČ-20XX-XXXXXX a bylo ukončeno usnesením č.j. KRPL-XXXXX/TČ-20XX-XXXXXX, které Vám bylo doručeno dne X.XX.20XX.
Otázka: "1.b- zda se Policie ČR , Územní odbor Semily a jeho vedoucí pracovníci seznámil s nezákonnou činností, některých, příslušníků Policie ČR , mající charakter , úmyslného zneužívání, pravomoci úředních osob které u Policie ČR , založily zločinné spolčení , zneužití pravomoci úředních osob které podporovali tuto nezákonnou činnost , podle § 329 tr. zákona , jako je používání, padělané a pozměněné veřejné listiny, rozsudku vydaném v pouze písemné podobě v r. 20XX č.j. XY XXX/XX- XXX ze dne XX.XX.20XX, kde nebyly provedeny , úmyslně úkony- důkazy , podle zákona č.1/1993Sb. Ústavy ČR čl. 96 odst. 2 , prokazující, že tento rozsudek v písemném znění, úřední osoba soudní JUDr. XY , v soudním řízení ve věci vypořádání ,,BSM“, nebyl výrok, odůvodnění, poučení, veřejně a ústně vyhlášen a to z úřední povinnosti kde to prokazuje, zákon § 40 zákona 99/1963Sb.o.s.ř., kde toto znění rozsudku, není zachyceno , ve veřejné listině, protokolu z jednání , ve znění rozsudku , vyhlášeném, dne XX.XX.20XX v soudním řízení ve věci vypořádání ,,BSM“ pod č.j. XY XXX/XX."
Odpověď na otázku 1.b
Rozsudek OS v XY X Y XXX/XX-XXX, jakož i rozhodnutí o nařízení exekuce vůči osobě XY jsou pravomocné.
Otázka: " 1.c- zda se Policie ČR , Územní odbor Semily a jeho vedoucí pracovníci seznámil s nezákonnou činností, některých, příslušníků Policie ČR , mající charakter , úmyslného zneužívání, pravomoci úředních osob které u Policie ČR , a to i na Kriminálním oddělení Semily , 0bvodním oddělení Semily založily zločinné spolčení , zneužití pravomoci úředních osob které podporovali tuto nezákonnou činnost , podle § 329 tr. zákona , jako je používání, padělané a pozměněné veřejné listiny, jako je padělání veřejné listiny u katastrálního pracoviště XY, LV: XXXX k.ú. XY , nezákonným údajem ,,SJM“, kde je prokazatelné, podle spisu č.j. Okresního soudu v Semilech, pod č.j. XY XXX/XX, že se jednalo o část majetku , patřícího do ,,BSM“ , jak tuto nezákonnou činnost prokazuje, veřejná listina LV: XXXX, aby se XY a spol. dostala k majetku , patřícího do výlučného vlastnictví , XY, kde tato nezákonná činnost, byla podporována, ze strany Kriminální služby."
Odpověď na otázku 1.c
Viz odpověď na otázku 1.b
Otázka: "1.d- zda bylo u Policie ČR, Územní odbor Semily, zpracovávané v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr.řádu , trestní oznámení, na XY, strana X , r.č.XXXXXX/XXXX, XY XXX , XXX XX XY a jejího advokáta , JUDr. XY , AK XY , ve věci, podvodu, vydrání atd. krádeže, a používaní padělaných a pozměněných veřejných listin jako pravých. Jestliže , jsem jako XY, XY, ke dni XX.X.20XX, nedlužil, kde jsem , nebyl výlučným vlastníkem, domu čp. XXX, k.ú. XY."
Odpověď na otázku 1.d
Oznámení na osoby XY a JUDr. XY bylo řádně prověřeno pod č.j. KRPL-XXXXX/TČ-20XX-XXXXXX.
Otázka: "1.e- jaká opatření, byla ze strany vedoucích, pracovníků učiněna, aby trestní oznámení, občanů, podle – evidována a zpracovávána , jejich obsahu označených, byla, evidována , jako trestná činnost , s označením ve spisové značce /TČ a prověřována , podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu a nedocházelo k podvodnému vydávání, evidované písemnosti, běžná písemnost, s označením spisové značky za lomítkem /ČJ , podvodně vydávané, jako prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. řádu v odesílaných vyrozuměních- např, že nebyla zaznamenána , činnost, např. padělání listin u KP XY , atd."
Odpověď na otázku 1.e
Veškerá podaná oznámení jsou evidována a prověřována dle jejich obsahu, prověřování oznámení probíhá běžným způsobem. Není v moci oznamovatele rozhodovat o způsobu evidence oznámení. Každé oznámení je evidováno, posouzeno, vyhodnoceno a označeno dle svého obsahu.
Otázka: "1.f- zda u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily, vyli součásti listin i obsahu listin , zaslaných jako trestní oznámení i údaje uvedené , že se jedná o trestní oznámení ve věci, kde bylo specifikováno v čem je spatřována, trestná činnost , kým byla páchána , kdy nebo jak byla spáchána a důkazy prokazující tuto trestnou činnost , aby byla prověřována v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu , např. §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř., zákon 1/1993Sb. Ústavy ČR, čl. 96 odst. 2 , atd. prokazující, padělání veřejné listiny a padělání, padělku na základě údajné chyby ve psaní."
Odpověď na otázku 1.f
Ano byly.