Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Dne 3. června 2026 obdrželo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) elektronickou cestou (datová schránka) žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žadatele XY, bytem XY XXX, DS: xxxxxxx (dále jen „žadatel“), ve které se domáhá informací ohledně úředních hodin a provozu podatelny v období od 1.7.2026 do 31.8.2026.
KŘP-L jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudilo a poskytuje následující odpověď.
V uvedeném termínu nedochází k žádné změně provozu podatelny KŘP‑L; tento zůstává po celý kalendářní rok beze změn. Veškeré relevantní informace jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Policie České republiky v sekci „Pravidla pro příjem podání“.
https://policie.gov.cz/clanek/pravidla-pro-prijem-podani.aspx?_gl=1*178vbkm*_ga*MTAwOTI0MTEwMy4xNzYzMDM3NTY1*_ga_MGE9DCQJ5M*czE3ODA0ODUyNDIkbzEyJGcxJHQxNzgwNDg1NTg3JGo1MCRsMCRoMA..