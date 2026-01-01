Žádost o informace k učiněnému podání

Policie České republiky  

Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb. 

Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen "KŘP-L") byla postoupena žádost z územního odboru Česká Lípa, Obvodního oddělení policie XY, kterou tam zaslala paní XY, nar. XX.XX.19XX, bytem XY (dále jen "žadatelka"), která žádá dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o informaci, zda na uvedené adrese XY, evidujeme v období od XX.XX.20XX do XX.XX.20XX výjezdy, zásahy, oznámení nebo jiné úkony Policie ČR vztahující se k uvedené adrese, a to zejména v souvislosti

  1. s rušením nočního klidu, hlukem či narušením veřejného pořádku,
  2. zda vůči vlastníkovi nebo uživateli objektu zahájeno jakékoli přestupkové či správní řízení, bylo vydáno jakékoli rozhodnutí nebo případně uložena sankce či jiné opatření.

  Příslušným povinným subjektem k vyřízení předmětné žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je KŘPL, které sděluje, 

ad 1) 
Vytěžením informačního systému linky 158 bylo zjištěno, že při zadání adresy v podobě uvedené v žádosti (XY) nebyla nalezena žádná událost.

Na základě místní znalosti byl zadán tvar adresy XX, XY, přičemž byly vyhledány následující čtyři událostí 

  1. XX.XX.20XX v 17:05 hodin  - narušení pozemku cizími lidmi – dále neevidováno
  2. XX.XX.20XX v 11:25 hodin - dron nad dvorkem – dále neevidováno
  3. XX.XX.20XX v 01:46 hodin – rušení nočního klidu, xy – dále neevidováno
  4. XX.XX.20XX v 12:32 hodin – vypouští xy – evidováno pod č. j. KRPL-XXXXXX/PŘ-20XX-18XXXX

ad 2) 
Událost uvedená pod bodem ad 1) - 4. dne XX.XX.20XX zaevidována jako oznámení o přestupku pod č. j. KRPL-XXXXXX/PŘ-20XX-18XXXX. 

Dne XX.XX.20XX bylo toto oznámení v souladu s § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, postoupeno na odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa 1, Úsek vodoprávního úřadu, kontaktní osoba: XY., příslušná pro správní obvod XY (SÚ XY).

