Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen "KŘP-L") byla postoupena žádost z územního odboru Česká Lípa, Obvodního oddělení policie XY, kterou tam zaslala paní XY, nar. XX.XX.19XX, bytem XY (dále jen "žadatelka"), která žádá dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o informaci, zda na uvedené adrese XY, evidujeme v období od XX.XX.20XX do XX.XX.20XX výjezdy, zásahy, oznámení nebo jiné úkony Policie ČR vztahující se k uvedené adrese, a to zejména v souvislosti
- s rušením nočního klidu, hlukem či narušením veřejného pořádku,
- zda vůči vlastníkovi nebo uživateli objektu zahájeno jakékoli přestupkové či správní řízení, bylo vydáno jakékoli rozhodnutí nebo případně uložena sankce či jiné opatření.
Příslušným povinným subjektem k vyřízení předmětné žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. je KŘPL, které sděluje,
ad 1)
Vytěžením informačního systému linky 158 bylo zjištěno, že při zadání adresy v podobě uvedené v žádosti (XY) nebyla nalezena žádná událost.
Na základě místní znalosti byl zadán tvar adresy XX, XY, přičemž byly vyhledány následující čtyři událostí
- XX.XX.20XX v 17:05 hodin - narušení pozemku cizími lidmi – dále neevidováno
- XX.XX.20XX v 11:25 hodin - dron nad dvorkem – dále neevidováno
- XX.XX.20XX v 01:46 hodin – rušení nočního klidu, xy – dále neevidováno
- XX.XX.20XX v 12:32 hodin – vypouští xy – evidováno pod č. j. KRPL-XXXXXX/PŘ-20XX-18XXXX
ad 2)
Událost uvedená pod bodem ad 1) - 4. dne XX.XX.20XX zaevidována jako oznámení o přestupku pod č. j. KRPL-XXXXXX/PŘ-20XX-18XXXX.
Dne XX.XX.20XX bylo toto oznámení v souladu s § 73 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, postoupeno na odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa 1, Úsek vodoprávního úřadu, kontaktní osoba: XY., příslušná pro správní obvod XY (SÚ XY).