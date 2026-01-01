Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Odložení žádosti podle z.č. 106/1999 Sb.
Odložení žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) , jako povinný subjekt, obdrželo dne 30. dubna 2026 žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), kterou podal XY, nar. XX.XX.XXXX, bytem XY, XXX XX XY (dále jen „žadatel“), kterou se dožadoval poskytnutí informací.
Dne 7. 5. 2026 byly žadateli poskytnuty odpovědi na otázky 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 a dále byl vyzván, aby svou žádost v otázkách označených 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 a 1.13 doplnil, neboť otázky jsou formulovány příliš obecně, v důsledku čehož není možné na položené dotazy uvést konkrétní jednoznačné odpovědi s tím, že podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, a proto byl žadatel vyzýván k upřesnění žádosti tak, aby bylo možné jednoznačně určit, jaké informace mají být poskytnuty s poučením, že pokud žádost nebude ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy doplněna, povinný subjekt ji odloží. Výzva k doplnění žádosti byla žadateli odeslána na email dne 7. 5. 2026, kdy do současné doby 16. 6. 2026 žádost nedoplnil a proto žádost ze dne 30. 4. 2026 v bodech 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 a 1.13 odkládá.