Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen "KŘP-L") přišla dne 13. dubna 2026 žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.") žadatele XY, bytem XY, XY, XXX XX XY, ID schránky: xxxxxxx, který žádá o informace, cituji:
"Žádám o informace k určení vlastnictví dopravního značení - resp. dopravních zrcadel na ul. XY - GPS XX.XXXXXX, XX.XXXXXX, výjezd od nemovitosti XXX.
Jedná se o krajskou komunikaci a kraj popř. pověřený správce je zodpovědný za bezpečnost a doplňkové dopravní prvky. Instalace musí být schválena správcem komunikace a policie.
Proto žádám o všechny informace vedoucí k objasnění vlastníka (kraj opakovaně odmítá vlastnictví) zejména:
1. Informace o stavebním řízení. Zda proběhlo a kdy.
2. Kdo žádal o povolení k umístění dopravního zrcadla.
3. Vyjádření policie o umístění pevné překážky - dopravního zrcadla.
4. Požadavky policie na montáž, osazení atd.
5. V prosinci 20XX na tomto místě byla dopravní nehoda, při které došlo k zničení dopravních zrcadel. Je tato nehoda evidována? A jak byla vyřešena? Byl určen viník?"
KŘP-L jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve spolupráci s dopravně inženýrským úsekem dopravního inspektorátu Územního odboru Liberec, poskytuje k žádosti o informace následující odpovědi:
Ad 1)
Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odrazová (dopravní) zrcadla se povolují prostřednictvím stanovení místní úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které vydává příslušný silniční správní úřad. V daném případě se jedná o Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend.
Policie České republiky v tomto řízení vystupuje jako dotčený orgán státní správy a k návrhu místní úpravy provozu vydává stanovisko podle § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., nikoli rozhodnutí. Tato vyjádření jsou povinným subjektem evidována po omezenou dobu v souladu s předpisy o spisové službě a archivnictví a následně podléhají skartačnímu řízení.
Z veřejně dostupných zdrojů, konkrétně z funkce Panorama na webových stránkách mapy.com, lze předmětná odrazová zrcadla dohledat minimálně od roku 2014. Na základě uvedených skutečností a provedené prověrky evidence povinného subjektu nebylo žádné vyjádření k této věci dohledáno. Současně povinný subjekt uvádí, že jeho vyjádření se nijak nezabývá majetkoprávními vztahy.
Ad 2) a Ad 3)
Povinný subjekt požadovanou informací nedisponuje (§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.); viz odpověď k bodu Ad 1).
Ad 4)
Základní podmínkou pro vydání vyjádření k osazení odrazových zrcadel je jejich umístění v souladu s Technickými podmínkami č. 65 a č. 119, a to s přihlédnutím k místním podmínkám.
Ad 5)
Povinný subjekt eviduje dopravní nehodu z října roku 20XX, která byla projednána v příkazním řízení na místě. S ohledem na ochranu osobních údajů podle čl. 4 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nelze sdělit údaje identifikující viníka dopravní nehody.
V důsledku dopravní nehody došlo k poškození přilehlého oplocení a odrazového zrcadla. O vzniklých škodách byli vyrozuměni vlastníci pozemků, na nichž se oplocení a odrazové zrcadlo nacházely; tato skutečnost však automaticky neznamená, že se jednalo rovněž o vlastníky samotného oplocení či odrazového zrcadla.