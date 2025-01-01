Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Povinný subjekt obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen "informační zákon ") Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací.
1) Žádám o poskytnutí veškerých dokumentů, v nichž jsou zaznamenány informace vztauhjící se k žádosti Policie ČR, č.j.KRPL-XXXXX-X/ČJ-20XX-XXXXXX ze dne XX.X.20XX, zejména
a) kopii učiněného oznámení společností XY
b) výsledek šetření Policie ČR, včetně případné odpovědi podateli oznámení.
Zaslání požadovaných informací
Dobrý den, v příloze zasíláme Vámi požadované dokumenty tedy podání oznámení proti postupu obce XY, úřední záznam o založení věci, souhlas státního zastupitelství se založením věci.
Povinný subjekt Vás upozorňuje, že s poskytnutým dokumentem musíte nakládat s ohledem na ochranu osobních údajů (viz zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a musíte mít na zřeteli nenarušení práv třetích osob (viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).