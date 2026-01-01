Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď KŘP-L na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (dále jen „KŘP-L“) obdrželo dne 30. března 2026 žádost o informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.“), žadatele XY, nar. XX.XX.19XX, z odboru vyšetřování a prevence XY, a.s., XY, IČO: XXX XX XXX, se sídlem XY, zastoupené předsedou představenstva XY a členem představenstva XY, kteří ho zmocnili dne XX.XX.20XX plnou mocí do XX.XX.20XX, a který pro pojišťovnu žádá informace, týkajících se události – požáru v objektu v obci XY, XY, ke kterému došlo dne XX.XX.20XX.
V žádosti doslovně žadatel žádá následující informace, cituji:
"1. zda byla v souvislosti s touto událostí zjištěna příčina,
2. a zda šetření Policie ČR dospělo k závěru o zavinění konkrétní osoby, případně zda bylo šetření ukončeno bez zjištění porušení právních předpisů.
Nežádám o poskytnutí spisu, osobních údajů ani dalších podrobností nad rámec obecného závěru o příčině vzniku požáru. Informace je požadována pro účely pojistného šetření."
Krajské ředitelství uvedenou žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. posoudilo a sděluje následující:
Spisový materiál je vedený na obvodním oddělení policie XY územního odboru Semily krajského ředitelství pod č.j. KRPL-XXXX/TČ-20XX-18XXXX ze dne XX.XX.20XX.
Tímto Vám sdělujeme, že ve věci ještě nebylo rozhodnuto z důvodu čekání na vyjádření Kriminalistického ústavu z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistické defektoskopie, metalografie a technické diagnostiky. K této diagnostice byly zaslány věcné stopy, od kterých vznikl požár. Tato diagnostika by měla napomoci k tomu, aby se mohla určit příčina vzniku zahoření, zda toto zahoření vzniklo např. neodbornou manipulací nebo výrobní vadou.
Předpokládaný termín vyhotovení diagnostiky by měl být do XX.XX.20XX.