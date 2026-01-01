Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádost o informace k učiněnému podání
Zveřejnění informací podle ustanovení § 5 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb.
Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje dále též "Krajské ředitelství"), jako povinný subjekt, obdrželo dne 19. 5. 2026 žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), od obecně prospěšné společnosti XY, se sídlem XY, IČ: XXXXXXXX, o poskytnutí informací vztahujících se k incidentu předsudečného násilí ve věcech (otázky ze samostatných žádostí byly pro přehlednost očíslovány):
A) Trestný čin dle § 355/1A 2B - Přečin motivovaný národnostní nesnášenlivostí nebo nenávistí, který byl spáchán dne XX. XX. 20XX v OOP XY v okrese XY. Trestní řízení bylo zahájeno dne XX. XX. 20XX. Obětí byl/a: veřejný zájem. Pachatel jej spáchal z důvodu nenávisti vůči XY
1. Jakému státnímu zastupitelství byla věc předána a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím? 2. Jakým číslem jednacím je věc evidovaná KŘP Libereckého kraje?
Odpověď:
A 1) Věc byla vedena na Okresním státním zastupitelství v XY pod č.j. X YY-XX/20XX
A 2) Na KŘP Libereckého kraje je věc vedena pod č.j. KRPL-XXXXX/TČ-20XX-18XXXX
B) V přesně nezjištěné době od XX.XX.20XX do XX.XX.20XX v rámci facebookové diskuze stránek XY – XXX (www.XY.com/XY.cz) a televize XY (www.XY.com/XY.cz), týkající se informace o znásilnění dívky XY obce XY na XY, zveřejnil pachatel komentář ve znění: "XXXXXXX.“ Podezřelá žena, věk XX let, ČR. Na základě toho se na Vás obracím s prosbou o dohledání věci a zároveň zodpovězení následujících otázek: 1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku (ve všech fázích trestního řízení)?
2. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
3. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.
4. Současně žádáme o případné zaslání anonymizovaného usnesení o zahájení trestního stíhání.
Odpověď:
B 1) věc byla kvalifikována jako hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku a přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku po celou dobu řízení.
B 2) věc byla ukončena podáním návrhu na podmíněné zastavení podle § 307 trestního řádu XX. XX. 20XX.
B 3) věc nebyla ukončena návrhem na podání obžaloby
B 4) anonymizované usnesení zasíláme v příloze