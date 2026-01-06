Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k trestním oznámením
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 03.02.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
"Žádám tímto o poskytnutí trestních oznámení (protokolů) a příslušných vyrozumění ("odložení") v následujících věcech, které jsem podávala osobně:
1/ XXX
2/ směna vily na adrese XXX
3/ zpronevěra nájmů XXX"
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme požadovanou dokumentaci.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
1. 6. 2026