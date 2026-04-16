Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k telefonickému hovoru
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 16.4.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), a to v následujícím znění:
"Žádám o poskytnutí následujících údajů o telefonickém hovoru z telefonního čísla XXX ze dne 11. dubna v 11:52, který mi uskutečnil příslušník Policie České republiky:
Co předcházelo tomuto telefonátu (důvod volání, předchozí okolnosti, číslo spisu, přestupku nebo jiného úkonu).
Jméno, hodnost, služební číslo (pokud je známo) a služební útvar/služebna policisty, který hovor uskutečnil.
Co přesně bylo řečeno policistovi (včetně mých případných odpovědí a případných dalších osob).
Případně kopii písemného záznamu o hovoru nebo audiozáznam hovoru, pokud byl pořízen."
(dále jen „žádost“)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Co předcházelo tomuto telefonátu (důvod volání, předchozí okolnosti, číslo spisu, přestupku nebo jiného úkonu).
Před uskutečněním předmětného telefonátu obdržel policejní orgán informaci o jednání, které mohlo vykazovat znaky protiprávního charakteru. Tuto informaci policejní orgán prověřil, přičemž věc nebyla zaevidována, neboť nebyly zjištěny skutečnosti nasvědčující spáchání protiprávního jednání.
Jméno, hodnost, služební číslo (pokud je známo) a služební útvar/služebna policisty, který hovor uskutečnil.
XXX, OEČ: XXX, Obvodní oddělení Nová Role
Co přesně bylo řečeno policistovi (včetně mých případných odpovědí a případných dalších osob).
V rámci telefonického hovoru mezi žadatelem a jmenovaným policistou byly ze strany policisty kladeny dotazy směřující k ověření informací, které měl policejní orgán k dispozici. Žadatel byl následně ze strany policisty vyrozuměn, že pokud řešená situace odpovídá skutečnosti a je tedy dáno podezření ze spáchání protiprávního jednání, má se dostavit na Obvodní oddělení Nová Role spolu s případnými důkazními materiály, aby mohla být věc řádně zaevidována a prošetřena.
V průběhu hovoru byl rovněž řešen dotaz žadatele týkající se předchozí komunikace policisty s osobou označenou žadatelem, přičemž bylo potvrzeno, že taková komunikace proběhla.
Případně kopii písemného záznamu o hovoru nebo audiozáznam hovoru, pokud byl pořízen.
Povinný subjekt sděluje, že písemný záznam o předmětném telefonickém hovoru ani jeho audiozáznam nebyl pořízen.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
8. 6. 2026