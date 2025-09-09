Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k statistickým datům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 24.8.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), a to v následujícím znění:
„na konci loňského roku jsem se na Vás obracela s prosbou poskytnutí statistických dat pro mou bakalářskou práci. Dovoluji si Vás tedy požádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí statistických dat, která potřebuji pro svou bakalářskou práci „Alkohol a kriminalita: analýza situace v Karlovarském kraji“. Práci zpracovávám na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pod vedením XXX, Ph.D.
Požadovaná data:
1. Území a členění: Karlovarský kraj, členěno podle okresů: Cheb, Karlovy Vary, Sokolov.
2. Období: 2014–2024 (každý rok zvlášť).
3. Obsah – TRESTNÁ ČINNOST související s alkoholem:
Počty zjištěných a (pokud vedete) objasněných trestných činů, u nichž je evidován vliv alkoholu (např. položka „alkohol“ / „ovlivnění návykovou látkou“).
Pokud evidence neumožňuje obecný příznak „alkohol“, prosím alespoň o výstup podle skutkových podstat, které se alkoholu přímo týkají (např. § 274 TZ – ohrožení pod vlivem návykové látky; případně další skutkové podstaty, kde je vliv alkoholu samostatně evidovatelný).
Pokud je k dispozici, prosím také o počet osob pachatelů u těchto skutků.
4. Obsah – PŘESTUPKY související s alkoholem (v rozsahu, který Policie ČR vede):
Počty přestupků s evidovaným vlivem alkoholu (zvlášť dopravní a ostatní, pokud to evidence umožňuje).
Pokud jsou dostupné, prosím i počty osob podezřelých/pachatelů.
Upozorňuji, že mi jde o výstup z policejní evidence; pokud některé položky Policie nevede (nebo jsou v gesci jiného orgánu), prosím o sdělení rozsahu dostupných dat a případné nasměrování.
5. Struktura výstupu: tabulka ve tvaru:
okres | rok | kategorie (trestný čin/přestupek) | (případně) dopravní/ostatní | (případně) skutková podstata / právní kvalifikace | počet skutků | (případně) počet objasněných | (případně) počet osob pachatelů.
Pokud vedete, uvítám i doplňkové ukazatele (např. měřená hladina alkoholu – intervaly; nebo jiné relevantní položky).
6. Formát a metadata: preferuji XLSX
7. Účel využití: výhradně pro zpracování výše uvedené bakalářské práce.
8. Způsob doručení: prosím elektronicky na tento e-mail
Pokud jsem napsala přehnané požadavky, nebo něco z výše uvedeného nelze dohledat či poslat, nevadí.
Opravdu uvítám cokoliv, jakoukoliv Vaši pomoc. Předem Vám děkuji za součinnost a za směřování žádosti na věcně příslušné pracoviště (Odbor analytiky a kybernetické kriminality). V případě potřeby ráda ihned doplním, upravím či zúžím specifikaci.“
Dne 24.8.2025 obdrželo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje rovněž Vaše další podání, jehož předmětem je požadavek v následujícím znění: "Konkrétně bych ráda získala přehled o počtu přestupků a trestných činů, které souvisely s alkoholem v Karlovarském kraji, členěno podle jednotlivých okresů (Cheb, Karlovy Vary, Sokolov) a za období 2014–2024. Data bych potřebovala v tabulkové podobě, ideálně s členěním po jednotlivých letech. Pokud máte k dispozici i doplňující údaje (např. počty pachatelů, objasněnost, věkové kategorie pachatelů), velmi by mi to pomohlo pro podrobnější analýzu." S ohledem na shodu v předmětu obou podání byly povinným subjektem obě věci sloučeny a vyřízeny tímto vyrozuměním.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Přílohou této zprávy Vám zasíláme statistická data, která na základě uvedeného zadání dokázal Odbor analytiky a kybernetické kriminality zajistit z informačních systémů.
mjr. Mgr. Pavel Žíha
9. 9. 2025