Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k rušení nočního klidu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 10.9.2025 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Dobrý den, ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací. Ve dnech 15.-16.8.2025 se na Meandru v K. Varech konal festival. Žádám o poskytnutí informací, zda-li bylo v těchto dnech z důvodu konání této akce hlášeno rušení nočního klidu – bez ohledu na to, jestli důvodné. Pokud ano, žádám o uvedení času hlášení a místa (městská část nebo ulice), kde k rušení docházeno.
Děkuji
S pozdravem
XXX
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Celkem jsou evidovány 3 oznámení o rušení nočního klidu a to:
dne 15.8.2025 22:54 hod., Kosmonautů, Karlovy Vary - Rybáře,
dne 15.8.2025 23:23 hod., Jana Opletala Karlovy Vary,
dne 16.8.2025 22:42 hod., Šmeralova, Karlovy Vary - Rybáře.
Mgr. Jaromír Zachař
2. 10. 2025