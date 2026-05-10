Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Žádost o informace k rušení nočního klidu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje obdrželo dne 10.05.2026 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) v následujícím znění:
„Dobrý den, ve smyslu informačního zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací.
1. Bylo hlášeno rušení nočního klidu v noci z 8.5 na 9.5. 2026 a v noci z 9.5 na 10.5. 2026 během konání akce v letním kině?
2. Pokud ano, z jakých míst a jak bylo volání a rušení nočního klidu vyřízeno?“
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a sděluje Vám k výše uvedenému následující:
Dne 10.5.2026 v 00:25 hod. bylo nahlášeno z ul. Slovenská v Karlových Varech, že produkce z letního kina ruší noční klid. Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Policie ČR Karlovy Vary, která po příjezdu na místo v 00:36 hod. zjistila, že na místě je klid a dochází pouze k "balení hudby bez další hudební produkce". Na místě tedy nebylo rušení nočního klidu zjištěno.
Mgr. Jaromír Zachař
10. 7. 2026